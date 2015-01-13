Жидкин: в 2014 году в Новой Москве реализовали все планы строительства

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В 2014 году в Новой Москве были реализованы намеченные планы строительства, заявил в интервью телеканалу "Москва 24" глава департамента развития новых территорий Владимир Жидкин.
"Все планы, что мы намечали в 2014 году, мы реализовали. Также все, что мы планировали на этот год, остается, несмотря на кризис, который может внести свои коррективы", - сказал Жидкин.
Кроме того, глава департамента заявил что ни один из инвесторов не предлагал уменьшить объем ввода или жилой, или коммерческой недвижимости.
"Главные пожелания жителей новой территории Москвы - чтобы строительство социальных объектов шло параллельно со строительством жилья. Так и происходило и в 2014 году, так и происходит сейчас", - добавил Владимир Жидкин.
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Ранее мэр Москвы заявлял, что развитие присоединенных территорий позволит сбалансировать транспортную нагрузку в городе. "Уже создается больше рабочих мест, чем мест для проживания граждан. И это главное стратегическое направление развития этой территории", - отмечал Сергей Собянин.
Кроме того, по его словам, в Новой Москве будут реализованы и масштабные экологические проекты. В то же время итоговый вариант территориальной схемы Новой Москвы утвердят в середине 2015 года.