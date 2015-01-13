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Москва 24

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Город

13 января 2015, 17:33

Жидкин: в 2014 году в Новой Москве реализовали все планы строительства

строительство Новая Москва проекты Владимир Жидкин

Фото: m24.ru/Михаил Сипко

В 2014 году в Новой Москве были реализованы намеченные планы строительства, заявил в интервью телеканалу "Москва 24" глава департамента развития новых территорий Владимир Жидкин.

"Все планы, что мы намечали в 2014 году, мы реализовали. Также все, что мы планировали на этот год, остается, несмотря на кризис, который может внести свои коррективы", - сказал Жидкин.

Кроме того, глава департамента заявил что ни один из инвесторов не предлагал уменьшить объем ввода или жилой, или коммерческой недвижимости.

Как развиваются территории Новой Москвы

"Главные пожелания жителей новой территории Москвы - чтобы строительство социальных объектов шло параллельно со строительством жилья. Так и происходило и в 2014 году, так и происходит сейчас", - добавил Владимир Жидкин.

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Ранее мэр Москвы заявлял, что развитие присоединенных территорий позволит сбалансировать транспортную нагрузку в городе. "Уже создается больше рабочих мест, чем мест для проживания граждан. И это главное стратегическое направление развития этой территории", - отмечал Сергей Собянин.

Кроме того, по его словам, в Новой Москве будут реализованы и масштабные экологические проекты. В то же время итоговый вариант территориальной схемы Новой Москвы утвердят в середине 2015 года.

Сюжет: Развитие ТиНАО: транспорт, строительство, дороги

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