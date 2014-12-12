Объем строительства на территории промзон в этом году вырос вдвое

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В 2014 году на территории бывших промзон столицы построили в два раз больше недвижимости, чем в прошлом, сообщил глава департамента градостроительной политики Сергей Левкин на Московском урбанистическом форуме.

По данным на 1 декабря построено примерно 1,6 миллионов квадратных метра недвижимости, добавил он.

Левкин отметил, что до конца 2014 года будет готов проект закона об особом статусе промзон.

Ранее M24.ru сообщало, что к концу 2014 года на территории столичных промзон будет построено порядка 2 миллионов квадратных метров недвижимости. Полной реорганизации подлежат 4 тысячи гектаров промзон и порядка 6 тысяч гектаров - частичной реорганизации.

"Москва в цифрах": Жилая промзона

По словам заммэра Москвы по градостроительной политике Марата Хуснуллина, сегодня промзоны - крупнейшие точки роста, благодаря своему удачному расположению и размерам территорий, а также градостроительному потенциалу.

В настоящее время в разработке находится около 30 проектов планировки реновации промзон. Их реорганизация позволит обеспечить город дополнительным жильем, рабочими местами и объектами инфраструктуры.