У подмосковных больниц появятся вертолетные площадки

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В 2015 году в Московской области появятся несколько вертолетных площадок при медучреждениях. Их созданием займется группа компаний "НДВ", сообщил Агентству "Москва" председатель совета директоров компании Александр Хрусталев.

"В этом году мы точно откроем пару площадок. Это некоммерческий проект. Однако пока не утверждены санитарные тарифы санитарной авиации Московской области. Не утверждено, кто именно будет летать. Мы готовы выполнять данные задачи, но пока ждем, что правительство Московской области примет решение поддерживать и развивать санитарную авиацию", - отметил Хрусталев.

Ранее он рассказал, что компания "НДВ" собирается построить восемь вертолетных площадок при медучреждениях. Так, их могут возвести при больницах в Истре, Троицке, Коломне и Ногинске.

Вертолетные площадки Москвы и Подмосковья

Как добавил Александр Хрусталев, проект также предполагает строительство топливно-заправочных центров, многофункциональных вертолетных центров, а также взлетных площадок для регионального туризма.

Отметим, до 2020 года в городах Подмосковья с населением свыше 50 тысяч человек будут построены 25 вертолетных площадок. Кроме того, вертолетные центры возведут вблизи МКАД. Также запланировано строительство 10 вертолетных площадок в местах пересечения ЦКАД с радиальными автодорогами и 9 площадок при районных больницах Московской области.

Сейчас на территории Москвы внутри МКАД работают 50 вертолетных площадок. В основном они используются экстренными службами. В Подмосковье действуют 60 вертолетных площадок. На них можно заказать воздушную экскурсию, аэротакси, а также деловой вылет в другой город. В Московской области эксплуатируются 255 вертолетов, выполняющих 1700 вылетов в год.