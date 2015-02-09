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9 февраля, 12:04

Самое большое общежитие МГУ откроют к осени

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Фото:m24.ru/Евгения Смолянская

Новое общежитие МГУ на 2,5 тысячи мест откроется к началу нового учебного года, сообщили M24.ru в пресс-службе Мосгосстройнадзора.

"Новое здание рассчитано на 2516 жилых помещений, в нем предусмотрены конференц-зал, медицинский блок, столовая, тренажерные и рекреационные зоны", – отметили в Мосгосстройнадзоре.

По словам представителя ведомства Олега Антосенко, общестроительные работы практически завершены. "Впереди внутренняя отделка помещений, отделка фасадов и устройство оконных блоков, а также выполнение работ по инженерным сетям", – сказал он.

Для студентов МГУ строят новые современные общежития

Отметим, новый жилой корпус – лишь первый этап проекта по возведению общежитий МГУ. Общая концепция проекта включает в себя строительство двух многоэтажных корпусов, рассчитанных на 5 тысяч студентов.

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Напомним, на территории МГУ планируют возвести университетский кампус площадью около миллиона квадратных метров, который включит в себя научные корпуса, политехнический музей, школу для одаренных детей, общежития и другие объекты. Кроме того, там построят жилые дома, две школы и блок начальных классов на 1850 мест, 5 детских садов на 825 мест, торгово-бытовой комплекс и паркинги.

Здесь будут проживать почти 20 тысячи человек, в том числе 5 тысяч студентов, аспирантов и преподавателей в общежитиях. Внутри территории создадут сеть пешеходных, велосипедных и автомобильных дорог и организуют движение наземного общественного транспорта.

Анатолий Федотов

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