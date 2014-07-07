Возле МГУ построят университетский городок площадью в 1 млн кв. метров

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Возле МГУ построят университетский городок площадью около 1 миллиона кв. метров, сообщил заммэра Москвы по градостроительной политике и строительству Марат Хуснуллин.

Городок появится в районе Шуваловского корпуса университета и библиотеки МГУ. Как передает портал Стройкомплекса, здесь разместятся в основном общежития для студентов, спортивные и учебные корпуса.

Как отметил Хуснуллин, проект планировки университетского городка подготовят к концу года. Часть работ будет идти за счет федерального бюджета, часть – за счет инвесторов.

Напомним также, что в 2015 году на территории МГУ планируют открыть интернат для одаренных детей. Школа будет состоять из пяти корпусов. В первом расположится общественный центр общей площадью 7,2 тысячи квадратных метров. Он будет включать актовый зал на 420 человек, столовую на 196 посадочных мест, кухню, библиотеку, выставочный зал, зимний сад.

Учебный корпус включит в себя 14 классов, аудиторию на 75 человек, лингафонные кабинеты, специализированные лаборатории по информатике, химии, физике, а также медицинский и административный блоки. Что касается спортивного блока, то он будет состоять из бассейна, спортивного зала, раздевалки, приспособленных для лиц с ограниченными физическими возможностями.

Помимо этого, в настоящее время ведется строительство комплекса общежитий на 5 тысяч студентов.