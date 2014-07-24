На Москве-реке впервые пройдет гонка лодок на солнечных батареях

"Интервью": Евгений Казанов - о гонке катеров на солнечных батареях

26 июля на Москве-реке впервые пройдет "Солнечная регата" - гонка лодок на солнечных батареях. В соревновании примут участие студенческие команды из различных российских вузов, сообщается на сайте мероприятия.

"Солнечная регата" - первый в России проект студенческих инженерных соревнований, в ходе которых команды-участники демонстрируют возможности разработанных и построенных собственными силами плавательных средств на солнечных батареях", - отмечается в сообщении. Помимо соревнований посетителей регаты ждет конференция по развитию солнечной энергетики, выставка по развитию альтернативной энергетики, а также детский инновационный конкурс "Солнечная регата для школьников".

Посетить мероприятие может любой желающий совершенно бесплатно. Достаточно зайти на сайт организаторов и распечатать пригласительный билет. Регистрация участников начнется в 10.30 26 июля по адресу: СК "Лужники", Лужнецкая набережная, причал напротив Воробьевых гор, торжественную церемонию открытия проведут в 11.30.

Проект "Солнечная регата" был организован группой выпускников МШУ "Сколково" осенью 2013 года. Инициативная группа изучила опыт проведения подобных мероприятий, которые на протяжении почти 20 лет проводятся в Европе и США.