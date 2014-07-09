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Происшествия

09 июля 2014, 18:40

Москвичке, сбросившей собаку с балкона, грозит полгода тюрьмы

собаки следствие уголовные дела суды прокуратура падения жестокое обращение с животными

Фото: ИТАР-ТАСС

Женщине, сбросившей собаку с балкона за испачканные полы, грозит 6 месяцев лишения свободы, сообщает в среду, 8 июля, пресс-служба столичной прокуратуры.

Ранее ведомство утвердило обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 37-летней Марии Депайрет. Она обвиняется в "жестоком обращении с животным, повлекшее его гибель, совершенное с применением садистских методов".

Следствием было установлено, что 6 марта 2014 года Депайрет пришла к себе в квартиру и увидела, что ее собака по кличке Ава испачкала полы в доме. После чего женщина схватила собаку и выбросила ее с балкона 4 этажа. В результате падения с высоты животное погибло.

Свидетелями ЧП стали соседи, находившиеся в это время во дворе жилого дома и на балконах своих квартир.

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С обвинением Депайрет согласилась и заявила ходатайство о рассмотрении уголовного дела в особом порядке судопроизводства.

В настоящее время уголовное дело направлено в Головинский районный суд для рассмотрения по существу. Обвиняемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

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