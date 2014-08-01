Двоих сотрудников Росимущества подозревают в вымогательстве взятки

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В столице завершено расследование уголовного дела в отношении сотрудников столичного управления Росимущества, подозреваемых в вымогательстве взятки, сообщает в пятницу пресс-служба Следственного комитета России.

По версии следствия, в марте 2013 года сотрудники ведомства Николай Попов и Зулфикар Рамазанов проверяли деятельность одного из госпредприятий, которое занимается изготовлением спортивного инвентаря.

Выявив ряд нарушений, Попов и Рамазанов в апреле 2014 года потребовали от руководителя предприятия взятку в размере 80 тысяч долларов за то, что некоторые нарушения не будут зафиксированы в итоговом акте проверки. Однако полицейские пресекли противоправные действия обвиняемых.

Добавим, что в качестве обвиняемого в покушении на посредничество в получении взятки по делу проходит и бывший сотрудник Минспорта Андрей Спиров.

В настоящее время дело с обвинительным заключением направлено в суд.

Ранее M24.ru сообщало, что сотрудник подведомственного Росимуществу предприятия "ФТ-Центр", обвиняемый в покушении на коммерческий подкуп в 13 миллионов рублей, приговорен к пяти годам тюрьмы и штрафу в размере 130 тысяч рублей.

По данным следствия, Тимур Кашапов в 2012 году совместно с замгендиректора компании Анваром Рустамовым при пособничестве сотрудника Росимущества Владимира Пинигина потребовал от представителя коммерческой организации передать 13 миллионов рублей в качестве коммерческого подкупа за победу организации в аукционе по продаже здания в Москве.

В отношении Пинигина, с которым было заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, вынесен обвинительный приговор. Анвар Рустамов, скрывшийся от следствия, был объявлен в розыск.