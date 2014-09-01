Артема Чечикова, умершего в Шереметьеве, могли спасти - Росздравнадзор

Фото: ИТАР-ТАСС

Медицинская помощь умершему в аэропорту Шереметьево Артему Чечикову оказывалась с серьезными нарушениями, сообщает МИА "Россия сегодня" со ссылкой на главу Минздрава Веронику Скворцову. К такому выводу пришли специалисты Росздравнадзора.

По словам Скворцовой, когда командир борта сообщил в диспетчерскую о сердечном приступе у пассажира, диспетчер не вызвал "скорую помощь" и реанимобиль к трапу самолета, а вместо этого позвонил в медицинский пункт аэропорта.

Дежурный терапевт и фельдшер, которые не полностью соответствовали квалификационным требованиям, прибыли на борт только через 10 минут. Они, в свою очередь, вызвали "скорую" только через 33 минуты после поднятия на борт. При этом врачи обратились не в центральную подстанцию, а позвонили на городской телефон центральной станции "скорой помощи" Москвы, которая находится в 20 км от Шереметьево.

Диспетчер должен был перенаправить этот вызов в Московскую область – в Лобню или Химки, а он отправил общеврачебную бригаду из Москвы. Бригада "скорой" приехала только через 41 минуту и начала оказывать необходимую помощь, но было уже поздно - пациент скончался.

Скворцова отметила, что судебно-медицинское исследование продолжается. Вскрытие уже провели, и сейчас необходимы дополнительные гистологические, токсикологические и химические исследования. По ее словам, заключение поступит в ведомство 7 или 8 сентября.

Напомним, 18 августа 2014 года 24-летний Артем Чечиков летел с женой из свадебного путешествия рейсом "Барселона - Челябинск". В воздухе у него случился сердечный приступ. Лайнер экстренно посадили в Москве, где мужчина скончался. Как сообщила вдова Чечикова, в аэропорту не было дежурного реанимобиля.

Как ранее сообщалось, по факту гибели Артема Чечикова возбуждено дело по статье "Ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей". Главврач аэропорта Шереметьево был отстранен от работы на время служебного расследования. Ранее сотрудники Росздравнадзора, прокуратуры и Росавиации пришли к выводу, что оснащение медпункта в аэропорту Шереметьево полностью соответствует требованиям Минтранса России.

Кроме того, 29 августа в аэропорту Домодедово скончался пассажир рейса Франкфурт-Самара, которому стало плохо на борту. Самолет совершил вынужденную посадку, но мужчину спасти не смогли. По имеющимся данным, умер 64-летний россиянин, который возвращался из Германии после операции. Причины смерти мужчины пока неизвестны.

После этих инцидентов Генпрокуратура решила проверить оказание медицинских услуг в аэропортах и на вокзалах. Особое внимание прокуроры обратят на наличие у врачей образования. Кроме того, они выяснят, оснащены ли пункты медицинской помощи достаточным количеством лекарственных препаратов, инвентарем, санитарным транспортом и т.д.