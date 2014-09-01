Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

ЧП

01 сентября 2014, 16:05

Артема Чечикова, умершего в Шереметьеве, могли спасти - Росздравнадзор

скорая помощь Шереметьево аэропорты медпомощь чп

Фото: ИТАР-ТАСС

Медицинская помощь умершему в аэропорту Шереметьево Артему Чечикову оказывалась с серьезными нарушениями, сообщает МИА "Россия сегодня" со ссылкой на главу Минздрава Веронику Скворцову. К такому выводу пришли специалисты Росздравнадзора.

По словам Скворцовой, когда командир борта сообщил в диспетчерскую о сердечном приступе у пассажира, диспетчер не вызвал "скорую помощь" и реанимобиль к трапу самолета, а вместо этого позвонил в медицинский пункт аэропорта.

Ссылки по теме

Дежурный терапевт и фельдшер, которые не полностью соответствовали квалификационным требованиям, прибыли на борт только через 10 минут. Они, в свою очередь, вызвали "скорую" только через 33 минуты после поднятия на борт. При этом врачи обратились не в центральную подстанцию, а позвонили на городской телефон центральной станции "скорой помощи" Москвы, которая находится в 20 км от Шереметьево.

Диспетчер должен был перенаправить этот вызов в Московскую область – в Лобню или Химки, а он отправил общеврачебную бригаду из Москвы. Бригада "скорой" приехала только через 41 минуту и начала оказывать необходимую помощь, но было уже поздно - пациент скончался.

Скворцова отметила, что судебно-медицинское исследование продолжается. Вскрытие уже провели, и сейчас необходимы дополнительные гистологические, токсикологические и химические исследования. По ее словам, заключение поступит в ведомство 7 или 8 сентября.

Напомним, 18 августа 2014 года 24-летний Артем Чечиков летел с женой из свадебного путешествия рейсом "Барселона - Челябинск". В воздухе у него случился сердечный приступ. Лайнер экстренно посадили в Москве, где мужчина скончался. Как сообщила вдова Чечикова, в аэропорту не было дежурного реанимобиля.

Как ранее сообщалось, по факту гибели Артема Чечикова возбуждено дело по статье "Ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей". Главврач аэропорта Шереметьево был отстранен от работы на время служебного расследования. Ранее сотрудники Росздравнадзора, прокуратуры и Росавиации пришли к выводу, что оснащение медпункта в аэропорту Шереметьево полностью соответствует требованиям Минтранса России.

Кроме того, 29 августа в аэропорту Домодедово скончался пассажир рейса Франкфурт-Самара, которому стало плохо на борту. Самолет совершил вынужденную посадку, но мужчину спасти не смогли. По имеющимся данным, умер 64-летний россиянин, который возвращался из Германии после операции. Причины смерти мужчины пока неизвестны.

После этих инцидентов Генпрокуратура решила проверить оказание медицинских услуг в аэропортах и на вокзалах. Особое внимание прокуроры обратят на наличие у врачей образования. Кроме того, они выяснят, оснащены ли пункты медицинской помощи достаточным количеством лекарственных препаратов, инвентарем, санитарным транспортом и т.д.

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать