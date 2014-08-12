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Спорт

12 августа 2014, 05:55

ЦСКА, "Спартак" и "Динамо" оштрафовали за поведение болельщиков

штрафы ЦСКА РФС Динамо Локомотив Спартак РФПЛ КДК РФС

Фото: ИТАР-ТАСС

На заседании контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза 11 августа мая были приняты штрафные санкции к ряду московских клубов по итогам второго тура чемпионата страны по футболу. Наибольший денежный штраф в размере 130 тысяч рублей был вынесен ЦСКА.

Эта сумма сложилась для "армейцев" из-за действий своих болельщиков. Они скандировали оскорбительные выражения, использовали и бросали на стадионе пиротехнические изделия во время матча с "Мордовией" из Саранска.

Также штрафные санкции были приняты после матча столичных "Спартака" и "Динамо". "Красно-белые" были оштрафованы на 30 тысяч рублей, а динамовцы - на 50. А московский "Локомотив" после игры с тульским "Арсеналом" был наказан на 20 тысяч рублей, сообщает пресс-служба РФС.

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