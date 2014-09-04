"Спартак" оштрафовали за поведение болельщиков на 100 тысяч рублей

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На заседании контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза были приняты штрафные санкции к ряду московских клубов по итогам шестогого тура чемпионата страны по футболу. Наибольший денежный штраф в размере 100 тысяч рублей был вынесен "Спартаку".

Как уточняет пресс-служба РФС, этот штраф был вынесен за использование зрителями на стадионе пиротехнических изделий во время матча с "Амкаром" в Перми.

Также штрафные санкции были приняты в отношении ЦСКА и "Локомотива". За скандирование зрителями оскорбительных выражений КДК РФС принял решение оштрафовать первую команду на 50 тысяч, а вторую - на 40 тысяч рублей соответственно.