В "нулевых" классах столичных школ могут появиться камеры наблюдения

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В "нулевых" классах столичных школ могут появиться камеры видеонаблюдения. Об этом на селекторном совещании рассказал глава департамента образования Москвы Исаак Калина, сообщает Агентство "Москва".

Отмечается, что изображение с камер будет поступать в единый центр хранения и обработки данных. Доступ к нему родители смогут получить, заключив договор на портале госуслуг. При этом у них будет возможность видеть только ту группу, в которой занимается их ребенок.

Идея подобного проекта появилась в лицее 1598. Как рассказал его директор Константин Петров, в каждой группе предполагается установить по одной камере.

"Важно то, что на сегодняшний день существует много механизмов, помогающих определить результат работы школ, а для дошкольных отделений их не так много. Это позволит родителям стать сопричастными к процессу, который происходит в группах их детей",- добавил он.

"Воспитатели встретили инициативу с некоторой тревогой, понятно, что это контролирующий глаз, который будет смотреть, что они делают. Но мы с ними решили, что ничего страшного тут нет и стоит попробовать", - добавил Петров.

Как отметил Калина, на данный момент проект проходит тестирование. В то же время с финансированием школам сможет помочь департамент информационных технологий.