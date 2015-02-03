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Общество

03 февраля 2015, 13:43

В столице завершился процесс объединения школ - Собянин

школы образование детские сады семейная и молодёжная политика

Процесс слияния школ в Москве завершился - Собянин

В рамках программы "Столичное образование" в Москве было создано почти 700 крупных многопрофильных образовательных учреждений. Процесс реорганизации городских школ завершен, заявил на заседании президиума столичного правительства Сергей Собянин.

Ранее в городе существовало более 4 тысяч образовательных учреждений, преимущественно монопрофильных, с "незначительным контингентом обучающихся и скромным бюджетом". В настоящее время 600 московских школ (86 процентов от общего числа) имеет в своем составе дошкольные отделения. Так, к 1 сентября 2014 года 22 процентов от общего числа первоклассников были переведены в первый класс из дошкольных отделений своих же школ.

"Мы в основном завершили реорганизацию наших учреждений. Сами школы и дошкольные учреждения самым серьезным образом укрепили свою материальную базу", – отметил на заседании мэр Москвы Сергей Собянин. Он отметил, что за последние годы в городе было построено 220 новых образовательных зданий, более 500 - отремонтировано. Кроме того, учреждения были оснащены новой техникой и мебелью. "Это, конечно, серьезным образом улучшило состояние материально-технической базы", – сказал мэр.

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По его словам, в городе в полтора раза увеличился объем финансирования школ, при этом была изменена как сама система финансирования, так и система оплаты труда. Кроме того, в школах была введена система самоуправления, а также созданы управляющие советы, которые состоят из учителей, учащихся и родителей. "Эти советы наделены серьезными правами по развитию школы и в том числе поощрению работы учителей и педагогов", – напомнил Сергей Собянин.

По сравнению с 2013-м, в 2014 году количество детей, зачисленных в первый класс, выросло на 9 процентов. Всего в сентябре 2014 года в школу пошли 95 тысяч ребят. По словам главы департамента образования столицы Исаака Калины, в 2015 году в школы города будут зачислены около 100 тысяч первоклассников.

Отметим, что в рамках программы "Столичное образование" с 1 сентября 2014 года 100 процентов нуждающихся детей в возрасте от 2,5 до 7 лет были обеспечены местами в учреждениях дошкольного образования. Всего было предоставлено 119 тыс. мест. Исключение составили муниципальные детские сады Троицка, где очередь составляет 150 детей в возрасте от 2,5 до 3 лет.

Общая сумма грантов мэра Москвы лучшим образовательным организациям в прошлом году была увеличена на 300 миллионов рублей – до 1,05 милд. Кроме того, был учрежден почетный знак "Заслуженный учитель города Москвы".

Помимо этого, городские власти в 2014 году организовали профильное обучение 1,3 тыс. старшеклассников на базе семи федеральных вузов (МИФИ, МИИТ, РГГУ, ВШЭ, МГУДТ, МГГУ им. М.А. Шолохова и РЭА им. Г.В. Плеханова). Также в рамках госпрограммы были созданы проекты дополнительного образования "Профессиональные среды" для учащихся колледжей и "Университетские субботы" для школьников.

Около 70 школ столицы открыли в прошлом году кадетские классы. В 2015 году в Москве планируется открыть большое количество медицинских классов при поддержке МГМУ им.И.М.Сеченова и РНИМУ им. Н.И.Пирогова.

Сюжет: Образование в Москве

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