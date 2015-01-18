Форма поиска по сайту

Москва 24

Форма поиска по сайту

Культурное наследие

18 января 2015, 17:46

В центре Москвы заменят все пришедшие в негодность исторические фонари

реставрация фонари культурное наследие городское хозяйство экономика и предпринимательство наука и инновации

Центр Москвы будут освещать фонари в историческом стиле

В 2015 году в центре Москвы заменят все пришедшие в негодность исторические фонари, рассказал журналистам заместитель руководителя департамента топливно-энергетического хозяйства Михаил Балабанов.

Он напомнил, что в 2014 году были заменены фонари по Большому Каменному мосту, Софийской набережной, сейчас заканчивается работа на Бородинском мосту.

"В перспективе, в 2015 году во всей центральной части города заменим все пришедшие в негодность исторические фонари. При этом мы меняем не только цоколи, но и кронштейны и светильники. Новые светильники позволяют экономить электроэнергию на 20-25%", - передает слова Балабанова Агентство "Москва".

"В исторической части города много опор наружного освещения, которые оборудованы так называемыми цоколями, которые имеют важное исторически-архитектурное значение. Многие из этих цоколей были изготовлены и установлены еще в 1936 году, некоторые в 1952 году. Они создавали архитектурный облик того места, где были установлены - Большой Каменный мост, Бородинский мост, Софийская набережная.

Ссылки по теме

К сожалению, за последние годы эти цоколи пришли в негодность, поэтому мы приняли решение их заменить на аналогичные - то есть, тех же форм, размеров и изготовленные из тех же материалов. Благодаря поддержке музея "Огни Москвы", нам удалось восстановить внешний вид цоколей - в и архивах мы нашли фотографии и чертежи, по которым сделали 3D-модели", - уточнил замглавы департамента.

Ранее в ведомстве сообщали, что в центре Москве восстановили более ста исторических фонарей в 2014 году.

Всего установлены 21 опора и 44 светильника на Софийской набережной, 44 на Большом Москворецком мосту и 40 на Большом Каменном мосту. Исторический облик вернут 17 установкам наружного освещения.

© 2012 – 2022

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать