Центр Москвы будут освещать фонари в историческом стиле

В 2015 году в центре Москвы заменят все пришедшие в негодность исторические фонари, рассказал журналистам заместитель руководителя департамента топливно-энергетического хозяйства Михаил Балабанов.

Он напомнил, что в 2014 году были заменены фонари по Большому Каменному мосту, Софийской набережной, сейчас заканчивается работа на Бородинском мосту.

"В перспективе, в 2015 году во всей центральной части города заменим все пришедшие в негодность исторические фонари. При этом мы меняем не только цоколи, но и кронштейны и светильники. Новые светильники позволяют экономить электроэнергию на 20-25%", - передает слова Балабанова Агентство "Москва".

"В исторической части города много опор наружного освещения, которые оборудованы так называемыми цоколями, которые имеют важное исторически-архитектурное значение. Многие из этих цоколей были изготовлены и установлены еще в 1936 году, некоторые в 1952 году. Они создавали архитектурный облик того места, где были установлены - Большой Каменный мост, Бородинский мост, Софийская набережная.

К сожалению, за последние годы эти цоколи пришли в негодность, поэтому мы приняли решение их заменить на аналогичные - то есть, тех же форм, размеров и изготовленные из тех же материалов. Благодаря поддержке музея "Огни Москвы", нам удалось восстановить внешний вид цоколей - в и архивах мы нашли фотографии и чертежи, по которым сделали 3D-модели", - уточнил замглавы департамента.

Ранее в ведомстве сообщали, что в центре Москве восстановили более ста исторических фонарей в 2014 году.

Всего установлены 21 опора и 44 светильника на Софийской набережной, 44 на Большом Москворецком мосту и 40 на Большом Каменном мосту. Исторический облик вернут 17 установкам наружного освещения.