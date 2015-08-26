"Единая Россия" предложила проводить капремонт систем жилых домов единовременно

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Капитальный ремонт систем в многоквартирных домах, построенных до 1965 года, будет проводиться одновременно. Соответствующее постановление было принято на заседании президиума правительства Москвы, передает корреспондент m24.ru.

С инициативой в 2015-2016 году ремонтировать все системы одновременно выступило московское отделение "Единой России". Предложение поддержал Сергей Собянин. По мнению одного из авторов инициативы, депутата Мосгордумы Андрея Метельского, это позволит улучшить условия проживания жителей почти 2 тысяч домов, построенных до 1965 года и остро нуждающихся в ремонте.

Речь идет об одновременном проведении в доме всех видов ремонтных работ, предусмотренных региональной программой, включая и те системы и конструктивные элементы, ремонт которых был изначально отнесен на более поздние сроки.

"Мы разговаривали на эти темы проведения капитального ремонта. И к какому мы пришли выводу? Что наиболее удобным для жителей будет проведение единовременного максимально возможного количества работ по капитальному ремонту дома. Когда, к примеру, ремонтная бригада приходит в первый раз и максимально ремонтирует все, что можно отремонтировать единовременно, чтобы избежать снова ремонта какой-то очередной системы", - пояснил Метельский.

Решение о целесообразности одновременного выполнения всех работ будет приниматься специальной комиссией по итогам обследования дома и с обязательным учетом мнения его жителей. В состав комиссии войдут представители Мосжилинспекции, Департамента капремонта, Фонда капитального ремонта, управы района, проектной организации, управляющей компании и собственников квартир.

Напомним, с 1 июля текущего года москвичи начали платить взнос за капитальный ремонт. Минимальный взнос, установленный в столице, составляет 15 рублей за квадратный метр.

Малообеспеченные москвичи смогут получить субсидии на уплату взносов за капремонт, также для ряда категорий москвичей предусмотрены льготы.

Работы по программе капремонта начались уже в 9 столичных округах. Отмечается, что работы ведутся в 28 домах. В них заменят 98 лифтов, срок эксплуатации которых превышает 25 лет. Всего в августе планируется заменить 522 лифтов в 173 домах в 9 административных округах. Продолжительность ремонта лифтов составит от 45 до 70 дней, в зависимости от типа лифтового оборудования. Для замены используется отечественное оборудование московского производства.

В рамках краткосрочного плана капитального ремонта в Москве в 2015 и 2016 годах будут отремонтированы 1945 домов (общей площадью 9,3 миллиона квадратных метров), ранних лет постройки.