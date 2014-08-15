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Проекты

15 августа 2014, 11:11

Реконструкция улиц в Бирюлево и Чертаново подешевела на 1 млрд рублей

реконструкция улицы проекты Москомэкспертиза

Фото: ИТАР-ТАСС

Стоимость реконструкции улиц в Бирюлево и Чертаново снижена на 1 миллиард рублей, сообщает пресс-служба Москомэкспертизы.

Речь идет о ремонте участков улично-дорожной сети Кирпичные Выемки – Булатниковская – Загорьевская.

Проект реконструкции, одобренный госэкспертизой, предусматривает объединение улиц в единую магистраль за счет строительства транспортных развязок в разных уровнях на пересечениях с Павелецким и Курским направлениями МЖД.

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Также планируется расширить улицы Булатниковская, Кирпичные Выемки, Михневская, Загорьевская. Кроме того, будут построены транспортная развязка с эстакадой на пересечении с основными путями Курского направления МЖД и Дорожной улицей в створе с улицами Кирпичные Выемки и Булатниковская, а также транспортная развязка с тоннелем под Павелецким направлением МЖД в створе Булатниковской и Михневской улиц.

Длина путепровода от Булатниковской до улицы Кирпичные Выемки через железнодорожные пути Курской железной дороги составит 624,5 метра, ширина проезжей части - переменная от 19 до 38 метров.Тоннель запроектирован под две полосы движения по 3,75 метра в каждом направлении, он включает две перекрытых части и открытые рамповые части, облицованные гранитными плитами и панелями.

Также проект включает переустройство и строительство инженерных коммуникаций, строительство очистного сооружения, реконструкцию существующих светофоров, благоустройство и озеленение.

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