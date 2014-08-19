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Политика

19 августа 2014, 19:15

Правительство определило понятие фиктивной регистрации граждан

регистрация резиновые квартиры власть

Фото: ИТАР-ТАСС

Изменены правила регистрации россиян по месту пребывания и месту жительства. Они прописаны в опубликованном сегодня постановлении правительства России.

Этот документ приводит правила регистрации в соответствии с законом "о резиновых" квартирах. Новые нормы должны устранить предпосылки для фиктивной регистрации и предостеречь от различных спекуляций.

Также документом утверждается новый перечень лиц, ответственных за передачу документов для регистрации в органы регистрационного учета. В список вошли чиновники разного уровня, собственники, уполномоченные лица жилищных товариществ, кооперативов и многофункциональных центров госуслуг.

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Директор юридического департамента Kalinka Group Ольга Славкина рассказала M24.ru, что по сути конкретно для гражданина ничего кардинально не меняется. Новый документ только дополняет и уточняет те пробелы, которых не было в действующем законодательстве. "Если раньше нигде не было прописано, что понимается под фиктивной регистрацией, новый документ дает точную формулировку, - сказала она. - Уточнено понятие, что является местом пребывания, расширен перечень мест, которые являются местами временного пребывания, например, добавлены медицинские учреждения и исправительные учреждения". Также в постановлении уточнили, что является местом жительства для граждан, которые ведут кочевой или полукочевой образ жизни.

Напомним, что, согласно закону о "резиновых" квартирах, в Уголовном кодексе появились две новые статьи. За фиктивную временную регистрацию и прописку введен штраф от 100 тысяч до 500 тысяч рублей. Другое наказание – до трех лет заключения.

Вступает в силу уголовная ответственность за "резиновые квартиры"

Этот закон разрешает проживание без регистрации супругов, детей, в том числе усыновленных, родителей, бабушек, дедушек или внуков собственников. Гражданских супругов придется регистрировать.

В Кодексе об административных правонарушениях за проживание без регистрации в Москве появился штраф для арендаторов – 3-5 тысяч рублей, собственников – 5-7 тысяч рублей, а для юридических лиц – 300-800 тысяч рублей. Регистрацию нужно оформлять в течение 90 дней.

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