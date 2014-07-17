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Проекты

17 июля 2014, 17:56

Ремонт развязки на Волгоградском проспекте завершится в 2014 году

развязки реконструкция эстакады проекты

Фото: ИТАР-ТАСС

В 2014 году завершается реконструкция шоссе Энтузиастов, там появится порядка 4 подземных пешеходных переходов и 7 километров дублеров на разных участках, рассказал в эфире телеканала "Москва 24" руководитель департамента строительства Андрей Бочкарев.

Кроме того, будет запущено 24 километра выделенных полос для общественного транспорта - 12 километров в одну сторону, 12 - в другую. "Основная задача - это обеспечить инфраструктурой более эффективное движение наземного общественного транспорта при улучшении условий работы транспорта наземного, легкового и грузового", - заявил Бочкарев.

Он добавил, что один из самых сложных мест является пересечение шоссе Энтузиастов с элементами Четвертого транспортного кольца.

"Мы много работали для того, чтобы перенести коммуникации, совместить вместе два комплекса работ. Основные технические проблемы решены. Мы в этом году освобождаем там пространство. И автомобилисты, и общественный транспорт смогут двигаться в нестесненных условиях в этом месте. Это очень большой объект и работа над ним завершается. Очень рады, что смогли выжать все, что можно, из данной инфраструктуры", - сказал глава ведомства.

Бочкарев также сообщил, что после открытия эстакады на Можайском шоссе пропускная способность на участке от улицы Толбухина до улицы Петра Алексеева в среднем увеличится на 25%.

Реконструкция развязки на Волгорадском проспекте

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"В определенной пропорции увеличится скорость перемещения в тех местах, где раньше три светофорных объекта сдерживали движение по прямому ходу при въезде и выезде в Москву. Сейчас мы поток по прямому ходу делает безсветофорным, это колоссальное достижение. Все, кто пользуется этой трассой, сразу же оценят данный эффект", - подчеркнул руководитель департамента.

В 2014 году завершатся работы по реконструкции развязки Волгоградского проспекта с МКАД, а также начнутся работы на развязке с Волжским бульваром: пересечение Волжского бульвара и Волгоградского проспекта и Люблинской улицы с Волгоградским проспектом. "Это очень болевые точки. Все, кто живет в этом районе на Люблинской улице, знают, что до этого точки пересечения являлись местом больших затруднений. Эти два элемента будут основными в работах по Волгоградскому проспекту", - отметил Бочкарев.

Сюжет: Реконструкция вылетных магистралей: итоги и планы

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