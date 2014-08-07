Анатолий Якунин: "Проследим, как сотрудники обращаются с задержанными"

Фото: M24.ru

На прошлой неделе вступила в силу первая часть поправок в закон об ОСАГО, которые позволяют водителям оформлять аварии с ущербом до 50 тысяч рублей без инспекторов ГИБДД. Начальник ГУ МВД России по Москве Анатолий Якунин рассказал M24.ru, кто может заменить полицейских на дороге, а также о том, сколько заплатят участковым, чтобы они переехали жить на свои участки, как улучшают условия для задержанных в спецприемниках, как работают спецотделы по борьбе с нелегальной миграцией и этнической преступностью и почему московские полицейские едут отдыхать в Крым.

Анатолий Иванович, в прошлом году ГИБДД передала правительству Москвы функции по оформлению штрафов за нарушение правил стоянки и парковки. Планирует ли полиция поделиться с мэрией другими полномочиями или, наоборот, забрать себе некоторые столичные функции?

Мы никаких полномочий у города забирать не планируем. Что касается передачи некоторых наших функций городу, то это правильное направление. Например, правительство Москвы не против полностью забрать полномочия по обработке административных протоколов за нарушение ПДД. Тем более что они могут увеличить штат, дополнительно набрать сотрудников, которые будут обрабатывать данные ЦАФАП.

Планируются ли какие-то меры, которые ускорят процесс оформления ДТП?

Я внес мэру предложение о создании в Москве института автомобильных комиссаров. В некоторых субъектах он уже успешно работает ― в Новосибирской области, Красноярском крае. Автомобильные комиссары – сотрудники страховых компаний, которых можно вызвать на место ДТП, если в нем не было пострадавших. Именно они рассматривают, по сути, 80 процентов всех ДТП без участия полицейского. Это промежуточный вариант между тем, что есть сейчас, и введением европротокола. При европротоколе участники ДТП сами составляют извещение об аварии и отправляют в страховую компанию. Инспекторы ДПС и сотрудники полиции должны выезжать только на ДТП, в которых есть пострадавшие. А если просто машины поцарапало, пусть водители разбираются сами с помощью автомобильных комиссаров ― гражданских лиц. Сейчас инспекторам приходится до 80 процентов своего времени тратить на рассмотрение мелких ДТП.

Чем же тогда будут заниматься сотрудники ГИБДД?

Задача Госавтоинспекции ― выявлять грубые нарушения ПДД: вождение в пьяном виде, превышение скорости. Кроме того, дорожная полиция должна сосредоточиться на борьбе с криминалом: угоне машин, перевозке наркотиков, взрывчатки, оружия, поимке людей, находящихся в розыске.

Полицейские Москвы сдадут нормативы ГТО

Будет ли полиция как-то бороться с беспорядочной выдачей блатных номеров?

Нами направлено письмо на имя замглавы МВД, курирующего транспортную безопасность, а также мэра Москвы о том, чтобы проработать вопрос о продаже государственных номеров на аукционных площадках. Тем самым мы уйдем от коррупционной составляющей. Более того, я категорически запретил выдавать государственные номерные знаки по личным просьбам и обращениям ― только в порядке общей очереди. Кроме этого, в составе управления собственной безопасности главка создан специальный отдел по оперативному прикрытию регистрационно-экзаменационных подразделений ГИБДД, а также выявлению любых фактов взяточничества и коррупции. Недавно под их непосредственным контролем было выдано 212 номеров серии "МММ 77" всем гражданам согласно установленному порядку.

Некоторое время назад было объявлено, что все участковые будут жить в домах на территории тех участков, за которые отвечают. Как вы будете переселять людей?

Мы совместно с правительством Москвы приняли решение провести в Южном округе эксперимент по обязательному проживанию участковых уполномоченных полиции на территории обслуживаемого участка. Для этого мы, также совместно с правительством Москвы, выделяем средства на аренду квартир, расположенных в непосредственной близости от участковых пунктов полиции. Планируется выделение в среднем 30 тысяч рублей в месяц на аренду квартиры: 15 тысяч из федерального бюджета и 15 тысяч от правительства Москвы. Сумма может меняться, мы будем индивидуально работать с семьей каждого участкового: ведь кто-то холост, а у кого-то многодетная семья. Сейчас в Южном административном округе проходят службу 348 участковых уполномоченных, из них всего 7 проживают на своих участках. Наша задача ― расселить всех участковых этого округа в квартиры до конца года.

Если эксперимент окажется удачным, его распространят на всю Москву?

Это непростой вопрос. Стоимость аренды квартиры в Москве зависит от многих факторов ― от качества ремонта и удаленности от центра. К примеру, в центре за 30 тысяч рублей снять нормальную квартиру невозможно, поэтому будем работать в каждом случае индивидуально. Иначе мы потеряем часть участковых, а это недопустимо.

Всего в Москве работают более 2,5 тысячи участковых, но только 75 из них живут на своих участках. А 343 проживают в Московской области. Это существенно осложняет работу с жителями на вверенном ему участке. А ведь это самая главная фигура в органах внутренних дел, микроначальник на своем участке. Каждый из них должен быть в шаговой доступности для граждан. Поэтому если эксперимент будет признан эффективным, то мы работу в этом направлении активно продолжим.

К примеру, в центре за 30 тыс. рублей снять нормальную квартиру невозможно, поэтому будем работать в каждом случае индивидуально. Иначе мы потеряем часть участковых



Какие главные задачи сейчас стоят перед участковыми?

Главная задача участкового ― предотвратить преступление и найти граждан, к нему склонных. Соответственно, каждый участковый должен в течение этого года обойти весь свой участок, посетить жителей буквально каждой квартиры. Сейчас проверено более 1,5 миллиона квартир. При этом участковые также ищут людей, сдающих жилье по найму без заключения договора аренды. Информация о них направляется в налоговую инспекцию. Отмечу, что благодаря этому в бюджет Москвы уже поступило около 1 миллиарда рублей.

Москвичи смогут сообщать участковым о правонарушениях с помощью Skype

В том году в ГУ МВД был создан специальный отдел по борьбе с нелегальной миграцией. Каковы результаты его работы?

С начала 2014 года мы выявили 1049 преступлений в области миграционного законодательства ― это в 15 раз больше, чем в 2013 году. Больше всего протоколов, 728, составлено по фактам фиктивной постановки иностранца на учет. Еще 300 протоколов оформлено за организацию незаконной миграции, 21 ― за фиктивную регистрацию гражданина на жилплощади.

Кроме того, с декабря в административное законодательство введена норма, согласно которой участковые должны выявлять россиян, живущих без регистрации. С начала действия данной нормы уже составлено 415 протоколов по ст. 19.15 КоАП РФ ("Проживание гражданина РФ без удостоверения личности гражданина (паспорта) или без регистрации").

Как протекает борьба с этнической преступностью?

В этой сфере мы также создали специализированное подразделение в угрозыске и УБЭП. В результате с начала года выявлено в 5 раз больше лиц, совершивших преступления на этнической основе, чем в прошлом году. Это очень серьезные результаты. В целом на 300 процентов увеличилось число выявленных преступлений, связанных с бандитизмом, и на 157 ― с организацией преступного сообщества, что способствовало стабилизации оперативной обстановке в столице.

В Москве вообще хватает полицейских?

Сегодня у нас некомплект ― 3000 сотрудников, полтора года назад он был 5000. Не укомплектован штат патрульно-постовой службы, хотя в принципе его можно было бы увеличить еще на две тысячи.

Нужно воевать не числом, а умением, использовать современные технологии: камеры фото- и видеофиксации, средства связи. Например, в ближайшей перспективе данные камеры начнут ловить водителей, лишенных прав. Программный продукт уже готовится. Идея в том, что как только машина проехала в зоне видимости камеры, в Центр фотовидеофиксации поступит сигнал о том, что рубеж видеокамеры пересек водитель, который был лишен прав. Информация тут же отправится ближайшим к месту происшествия нарядам, которые смогут быстро его задержать.

Для оптимизации работы столичного ГИБДД в тестовом режиме в эксплуатацию введены 1258 комплексов "Мобильный инспектор", что позволило сократить время оформления административных материалов, в том числе ДТП, повысить качество розыскных мероприятий, получения оперативных сообщений из дежурных частей по угонам и упростить другие технические процессы для инспектора ДПС.

Хочу отметить, что техническая модернизации затрагивает сегодня все службы столичной полиции. Недавно открылся отремонтированный 11-й пункт полиции по Басманному району отдела МВД. Это лучший участковый пункт полиции в Центральном округе и по всей Москве в целом. На его переоборудование потратили 860 тысяч рублей. Там есть все необходимое для работы: современная компьютерная техника, система уличного и внутреннего видеонаблюдения, предусмотрено помещение для приема граждан с детьми. Мы будем стремиться к тому, чтобы все пункты полиции соответствовали современным стандартам.

11-1 участковый пункт полиции Фото: ГУ МВД по Москве

А условия содержания граждан в специальных помещениях для задержанных лиц планируется улучшать?

Да, у нас есть целая программа по созданию должных условий для задержанных лиц. Уже сейчас всем им выдается постельное белье, сухие пайки, а в Зеленограде – горячее питание. Кроме того, чтобы при необходимости проследить, как сотрудники общались с задержанными, в течение года мы оборудуем все помещения районных отделов полиции аудио- и видеозаписывающими устройствами со сроком хранения информации до 30 дней.

В течение года мы оборудуем все помещения районных отделов полиции аудио- и видеозаписывающими устройствами

В прошлом году в полиции сняли фильм "Искупление", который вы рекомендовали смотреть всем подразделениям в рамках профилактики коррупции. Будете еще как-то воспитывать сотрудников, может быть, на положительных примерах?

Да, впервые в рамках воспитательной работы мы используем кино, это, на мой взгляд, в самой доступной и наглядной форме показывает сотрудникам как негативные, так и положительные примеры нашей службы. Сейчас мы при поддержке правительства Москвы готовим фильм о современных героях столичной полиции. А примеров самоотверженного несения службы и готовности даже в свободное от службы время у нас достаточно! Не забываем мы и о подвигах ветеранов органов внутренних дел, на примерах которых надо воспитывать молодое поколение. К примеру, в следующем году будет юбилей Победы в Великой Отечественной войне ― выпустим фильм в память о героях.

Правда ли, что вы обязали всех сотрудников московской полиции отдыхать в Крыму?

Да, Крым ― прекрасное место для отдыха, поэтому 28 июля мною подписана телеграмма, в которой сотрудникам рекомендовано проводить отпуск именно там, и даже предусмотрена возможность материальной поддержки личного состава и членов их семей, выезжающих в Крым.

28 июля мною подписана телеграмма, в которой сотрудникам рекомендовано проводить отпуск именно там (в Крыму)

В июле на улицы Москвы вышла туристическая полиция. Каковы предварительные результаты ее работы?

Обращаю ваше внимание, что речь идет о некотором прообразе туристической полиции, потому что официально подразделение еще не создано. 100 полицейских патрулируют 14 пешеходных маршрутов в Центральном административном округе. Однако многое еще предстоит сделать. Мы подбираем "туристических" полицейских, учитывая их способности и готовность общаться с иностранными гражданами, поэтому в первую очередь перед ними стоит задача изучить иностранный язык, культуру Москвы и ее достопримечательности. Мы также мотивируем перейти на службу в это подразделение тех сотрудников, кто уже владеет иностранным языком, и приглашаем на службу в органы внутренних дел Москвы гражданскую молодежь. Первые итоги работы аналога туристической полиции подведем до конца года, после чего, возможно, внесем в Министерство внутренних дел свои предложения об изменениях и дополнениях в проект приказа о создании туристической полиции.

Беседовала Марина Курганская