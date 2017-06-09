"Москва онлайн" покажет, как Илья Бешевли играет "Снежный вальс" летним вечером

12 июня в парке искусств "Музеон" по случаю празднования Дня России состоится концерт молодого неоклассика и композитора Ильи Бешевли в сопровождении Камерного оркестра Imperialis Orchestra.

Илье всего двадцать пять лет, а музыкальные критики уже успели сравнить его с Яном Тьерсеном и Людовико Эйнауди. Все сочинения юного композитора посвящены природе, поэтому в праздничный вечер прозвучат композиции из альбомов Night Forest и Wanderer: "Снежный вальс", "Тихий океан", "Ветер" и другие.

Трансляцию смотрите на сайте "Москва онлайн" 12 июня в 21:00. Трансляция мероприятия может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.