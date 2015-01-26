Муниципальные депутаты проверят цены на еду и лекарства

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Муниципальные депутаты Москвы планируют в ближайшие две недели начать проверки обоснованности цен на лекарства в столичных аптеках, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на муниципального депутата Илью Свиридова.

Он добавил, что муниципальные депутаты также собираются провести проверку цен на продукты питания.

Как сообщалось ранее, проверкой аптек совместно с Мосгордумой на этой неделе займется столичная прокуратура. Ведомство будет искать случаи завышения цен на лекарства, входящие в список жизненно важных медикаментов.

"Рейды в аптеках будут нацелены прежде всего на то, чтобы выявить превышение цен на жизненно важные лекарственные препараты. Предельную розничную цену на них утверждает федеральное правительство, а если аптека продает подобные медикаменты дороже установленной цены, то она может лишиться лицензии", - сообщил M24.ru председатель комиссии Мосгордумы по законодательству Александр Семенников. По его словам, в Мосгордуму уже поступали сообщения граждан о подобных нарушениях, в частности, в юго-западном округе.

Помимо отзыва лицензии, аптекам, установившим слишком высокие цены на жизненно важные лекарства, будет грозить штраф. Она должна будет заплатить двойной объем "излишней выручки", то есть прибыли за счет завышения цен, полученной за весь период продажи. Цены на жизненно важные лекарственные средства (ЖВЛС) регулируются в зависимости от ценовой группы. На медикаменты стоимостью ниже 50 рублей нельзя делать розничную наценку более 32%, на медикаменты стоимостью от 50 до 500 рублей - больше 28%, а на лекарства свыше 500 рублей - более 15%. В список входят такие медикаменты, как инсулин, панкреатин, глюконат кальция и другие.

Напомним, 21 января по поручению генерального прокурора РФ в столице стартовали рейды прокуратуры по продуктовым магазинам, в связи с массовыми сообщениями о повышении цен. Всего планируется проверить около 250-300 сетевых магазинов.

Рост цен в магазинах продовольствие, бытовой техники и электроники начался после падения курса рубля к доллару и евро. С начала года курсы на обе валюты выросли примерно на 30 рублей.

Ранее министр сельского хозяйства Николай Федоров заявлял, что в 2015 году цены на продукты питания могут повыситься на 10-15 процентов. Министр добавил, что экономические стрессы являются благоприятной средой для спекулянтов.

Для приема жалоб на сайте Федеральной антимонопольной службы создана специальная форма. Жалобы на повышение цен принимаются в том числе в виде фотографий со смартфона. Чтобы сообщение было принято в работу, необходимо указать место и время, когда сделано фото, название торговой сети и сообщить, сколько продукт стоил до подорожания.

Если есть вопросы по заполнению формы, можно позвонить в Общественную приемную: (499) 755-23-23 и (499) 755-23-25.

Информацию о подорожании продуктов можно также сообщить в Общественную палату России. Горячая линия ОП по мониторингу цен на продукты работает по будням с 9.00 до 18.00, звонок бесплатный. Телефон: 8 (800) 700-8-800. Обращения вместе с фотографиями и видео ценников, чеков и накладных можно присылать на электронный адрес: obr@oprf.ru, а также в Facebook и Twitter Общественной палаты.

Кроме того, можно пожаловаться на ценники в условных единицах: горячая линия Роспотребнадзора – 8 (800) 100-0004, но предварительно нужно сфотографировать нарушение.

Обращения от граждан принимает также столичный департамент торговли и услуг: по работе ярмарок выходного дня – по телефонам 8 (495) 624-82-31/8 (495) 624-03-35; по вопросам законности продажи алкоголя - 8 (495) 620-28-94.

Жаловаться можно не только по телефону: для этого есть портал "Наш город". Там появилась вкладка "Карта проблемных магазинов", куда попадают точки из перечня столичного управления Роспотребнадзора, на которые жаловались москвичи. Как правило, отмечаются магазины с нарушениями санитарных требований или места, где продаются просроченные товары.

Напомним, 15 января Росстат обнародовал статистику роста цен на продукты. Ощутимые изменения наблюдались в праздники. Как оказалось, цены на плодоовощную продукцию в семь раз превысили уровень инфляции. Изменилась и стоимость импортных товаров. На некоторые группы рост составил до 45 процентов. Больше всех прибавили сахар и алкоголь. Представители торговых сетей предупреждают, что дальнейшее увеличение цен неизбежно, их поменяют в ближайшие дни.

Ранее премьер-министр Дмитрий Медведев поручил аграрному ведомству контролировать цены на сельхозпродукцию. Он также потребовал принять "все необходимые меры" для исключения необоснованного роста цен.