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Москва 24

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10 февраля, 10:47

В столице появится спецотдел ФССП по взысканию алиментов

приставы алименты Артур Парфенчиков взыскание

Фото: ТАСС/Григорий Сысоев

В ближайшие месяцы в Москве появится специальный отдел ФССП по взысканию алиментов, сообщил директор ведомства Артур Парфенчиков на ежегодной коллегии приставов, передает корреспондент M24.ru.

"Первый отдел будет насчитывать 40 человек, всего планируется создать три подразделения общим штатом 100-120 человек", - сказал глава ФССП.

Парфенчиков также отметил, что "надо активнее возбуждать уголовные дела, пока в Москве их только тысяча, а должно быть в районе 3 тысяч".

При этом руководитель ФССП сказал, что в 2014 году количество исполнительных производств в Москве выросло на 106% - с 1,5 до 3 миллионов, а число оконченных фактически - только на 50%, до миллиона.

Также в марте в экспериментальном формате запустят всероссийский call-центр, при этом Парфенчиков ожидает, что большинство сообщений придется на Москву. "В московском управлении в каждом отделе должна быть контактная группа, которая будут сидеть на телефоне, указанном на сайте", - отметил он.

Кроме того, в апреле-мае заработают личные кабинеты для граждан.

Ранее сообщалось, что злостных "алиментщиков" предлагают лишать водительских прав. 37% "алиментщиков" в России водят машину и имеют водительские права, поэтому такая мера, как лишение прав, заставила бы десятки отцов заплатить долги.

"Такой подсчет дает основания полагать, что в ближайшей перспективе, если бы эта мера была бы имплементирована в законодательство, нам бы удалось сократить число злостных "алиментщиков" на 120-130 тысяч граждан", - сказал Пафенчиков, добавив, что тогда в России останется всего 800 тысяч должников.

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