06 июля 2013, 15:42

Происшествия

Пожар в торговом центре тушат с помощью вертолетов

Фото: Читатель M24.ru

На помощь спасателям, борющимся с пожаром в торговом центре на юго-востоке Москвы, вылетели вертолеты, сообщает столичная МЧС. Площадь возгорания составляет 700 квадратных метров.

Пожар в торговом центре по адресу улица Золоторожский Вал, дом 38 произошел около 12.00 6 июля. Как ранее сообщало M24.ru, загорелось перекрытие между первым и вторым этажом на площади 50 квадратных метров. По предварительной версии, пожар начался в одном из кафе. Люди были выведены из здания до приезда пожарных расчетов.

Данных о пострадавших не поступало. На месте работают спасатели. В районе ЧП перекрыто движение. Станция метро "Площадь Ильича" работает только на выход. МЧС призывает жителей близлежащих домов закрыть окна и форточки, а также не выходить на улицу. Работает горячая линия 8(495)637-22-22.

пожары вертолеты торговые центры чп

