Один человек погиб при пожаре в садовом товариществе на востоке столицы

На востоке Москвы произошел пожар в дачном товариществе

На востоке столицы произошел пожар в садовом товариществе "Труженик". В результате возгорания один человек погиб, сообщает Агентство "Москва".

Сгорели три деревянные постройки на улице 9 мая. Площадь пожара составила 40 квадратных метров.

После того, как пожарные справились с пламенем, они обнаружили в одной из построек обгоревший труп.

Это не первое возгорание за сутки. Сегодня сотрудники МЧС ликвидировали возгорание в квартире пятиэтажного дома на северо-востоке столицы. Из подъезда были спасены десять человек.

Сообщение о пожаре поступило на пульт оперативного дежурного МЧС примерно в два часа ночи. Горела квартира на третьем этаже кирпичного дома по Ярославской улице.

Спустя полчаса пожар был потушен. Никто не пострадал, площадь возгорания составила около 20 квадратных метров.