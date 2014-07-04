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Москва 24

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Общество

04 июля 2014, 13:24

Минздрав рассмотрит возможность закрытия больничных листов по телефону

поликлиники врачи пациенты больничные листы медицина

Пациенты смогут закрыть больничный лист из дома

Представители российских Минздрава, Минтруда и Фонда социального страхования рассматривают возможность закрытия больничных листов из дома, не приходя на прием к врачу. Сейчас подобная система действует в Литве. Предполагается, что пациент сможет позвонить врачу по телефону и сообщить, что здоров. Или же просто выйти на работу, этого будет достаточно для того, чтобы бюллетень закрыли автоматически.

Как уверяют специалисты, запустить такую систему можно и в России, однако она сможет работать в нашей стране только после того, как будут внедрены электронные больничные, которые появились в Литве четыре года назад.

Адвокат Лиги защиты прав пациентов Дмитрий Айвазян считает это нововведение нарушением прав пациентов, поскольку они не могут сами правильно оценить свое состояние. "Например, человек с инфарктом на пятый день хорошо себя чувствует, а на шестой день он может умереть. Больной не обладает специальными знаниями, он не может правильно оценить свое состояние", - рассказал он в эфире радио "Москва FM".

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Как ранее сообщало M24.ru, электронные больничные могут появиться в России уже в 2014 году.

Кроме того, в московских стационарах в этом году начнут действовать электронные карты. Пилотный проект будет запущен в двух больницах - Боткинской и Первой Градской. Техническая подготовительная работа к внедрению электронных карт уже идет: в больницы завозят компьютеры, устанавливают программное обеспечение.

В прошлом году в Северном округе столицы в поликлиниках запустили новую систему – врачи стали выписывать пациентам электронные рецепты. Повторные рецепты они получают уже в регистратуре.

Кроме того, в столице действует электронная запись на прием к врачу. В 2013 году число москвичей, воспользовавшихся электронной записью, возросло на 60 процентов по сравнению с 2012 годом и достигло 5,2 миллиона человек.

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