Полицейские задержали банду автоугонщиков

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Сотрудники уголовного розыска УВД по ЗАО обезвредили группу угонщиков. Задержать преступников удалось благодаря засаде, устроенной возле одного из похищенных автомобилей.

Как сообщает пресс-служба столичной полиции, на днях с Симферопольского бульвара был угнан автомобиль Mazda CX-7. Оперативники установили, что иномарка находится в Красногорском районе Подмосковья, после чего устроили засаду.

Вечером следующего дня возле угнанной иномарки остановилась автомашина Peugeot, из которой вышли трое мужчин. Один из них открыл дверь похищенного автомобиля и завел мотор, другой в это время снял номера и прикрутил другие. В этот момент сотрудники полиции провели задержание.

При осмотре Peugeot были обнаружены две пары номеров, различные приспособления для угона автомобилей и множество sim-карт.