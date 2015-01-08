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Происшествия

08 января 2015, 20:46

Задержан подозреваемый в краже банковской карты со 105 тысячами рублей

полиция пенсионеры банковские карты кражи криминал задержания

Фото: ТАСС

Полицейские задержали подозреваемого в краже банковской карты у пенсионера, сообщает пресс-служба столичного главка МВД России.

Вечером 3 января в полицию с заявлением обратился 63-летний мужчина. По его словам, в продуктовом магазине неизвестный вырвал у него из рук карту. На банковском счете у пенсионера находилось 105 тысяч рублей.

Через четыре дня оперативники задержали подозреваемого по месту жительства на улице Сталеваров. Им оказался 39-летний безработный москвич.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье "Кража", с мужчины взята подписка о невыезде.

Ранее M24.ru сообщало, что неизвестный угнал с неохраняемой стоянки на юге Москвы автомобиль марки BMW X5.

Утром, 7 января, в полицию с заявлением об угоне обратился 33-летний гражданин. Автомобиль был угнан со стоянки, расположенной по адресу: Пролетарский проспект, дом 16, корпус 2.

Стоимость угнанной иномарки оценивается в 2,5 миллиона рублей.

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