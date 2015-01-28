В столице ожидается аномально теплая погода

Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев

В Москве ожидается аномально теплая для января погода с дождями, сообщает Гидрометцентр. Температура колеблется, но с 27 января становится все теплее. Так в столице ощущается влияние мощного атлантического циклона.

Предстоящей ночью не исключен небольшой снег, на дорогах будет скользко. Ветер будет дуть южный и юго-западный со скоростью 3-8 м/с. Днем в четверг вновь пройдет небольшой снег, будет облачно, на дорогах - гололедица. Температура воздуха составит 2-4 градуса мороза.

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30 января также ожидаются небольшие осадки в виде мокрого снега и гололед. Во влажном воздухе могут образоваться продолжительные туманы с видимостью 300-500 метров. Столбики термометров покажут до +2 градусов.

Такая погода считается аномально теплой, так как средняя суточная температура будет отличаться от нормы на 8-9 градусов. 31 января температура воздуха в столице может даже подняться выше исторического максимума, прогнозируется до 4 градусов тепла. Прежний максимум для этого дня составляет всего 2,7 градуса.

Кроме того, в начале февраля погода будет по-весеннему теплой, днем ожидается от -2 до +4 градусов. При этом будет сыро и ветрено.