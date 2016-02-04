Зима в Москве уже стала самой снежной за последние 50 лет

Фото: ТАСС/Григорий Сысоев

Метеорологи признали эту зиму в Москве самой снежной за последние 50 лет. Об этом сообщает агентство "Москва" со ссылкой на начальника управления метеорологических разработок "Автомобильные дороги" Алексея Ляхова.

В январе этого года в Москве выпало рекордное количество осадков – 104 сантиметра снега.

По словам Ляхова, до середины февраля погода будет сохранять текущий температурный режим: столбик термометра будет показывать около нуля с переменными колебаниями от минуса к плюсу.

Ранее синоптики обещали постепенное похолодание в Московском регионе. В пятницу жителей столицы ожидает гололед и неустойчивая погода с осадками.