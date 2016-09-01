Небольшие дожди ожидаются в столице в выходные

Фото: ТАСС/Савинцев Федор

В выходные москвичей ждут небольшие осадки и около 20 градусов тепла. Как сообщает Гидрометцентр России, новая неделя также начнется с кратковременных дождей.

В субботу, 3 сентября, столбик термометра поднимется максимум до +21 градуса. Для прогулки по городу нужно будет запастись зонтиком, потому что возможны небольшие дожди.

Солнце выглянет 4 сентября, однако из-за холодной ночи утром будет всего +16 градусов. В течение дня ожидается переменная облачность, температура составит +21 градус.

Все выходные будет дуть слабый ветер. Его порывы усилятся к понедельнику, и скорость составит 5-10 метров в секунду. Также 5 сентября, пройдут небольшие дожди, а воздух прогреется максимум до +21 градуса.

Более теплую погоду и южный ветер синоптики прогнозируют 6 сентября. На небе будет облачно, но без осадков. Днем температура воздуха составит 18-23 градуса со знаком плюс.

Бабье лето наступит в столице во второй половине сентября. После затяжного ненастья в первой декаде месяца в Москву сухая и ясная погода.