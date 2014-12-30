В помещение охраны стройфирмы кинули бутылку с зажигательной смесью

Фото: M24.ru

В комнату охраны строительной фирмы на юго-востоке Москвы кинули бутылку с зажигательной смесью, сообщили M24.ru в пресс-службе столичной полиции.

Инцидент произошел утром 29 декабря на 2-й Фрезерной улице, нападавший скрылся. Охранник был госпитализирован с ожогами и отравлением продуктами горения.

Возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное уничтожение чужого имущества" и "Хулиганство".

Напомним, в июле 2014 года неизвестный бросил бутылку с зажигательной смесью в окно частного медицинского центра. В результате в здании произошел пожар, пострадавших нет.