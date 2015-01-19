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Электроэнергия

19 января 2015, 14:39

Да будет свет: как экономить электроэнергию и погашать задолженности

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Фото: ТАСС / Игорь Кубединов

Жителям, у которых есть просроченные задолженности, грозит отключение электричества, сообщает телеканал "Москва 24".

Задолженностью считается неоплата счетов в течение двух месяцев. О задолженностях абонентам напоминают по телефону и по почте.

На оплату по счету после напоминания отводится 30 календарных дней. Если задолженность не погашена в срок, абонента извещают о необходимости оплатить счет и о дате приостановления подачи электричества.

Что бывает с должниками по свету

Восстановить подачу электричества в дом или квартиру можно после оплаты задолженности и затрат на введение и восстановление подачи электроэнергии.

Оплатить счет за электроэнергию можно в личном кабинете на сайте "Мосэнергосбыт", по телефону контактного центра МЭС 8 (495) 981 – 98 – 19, по СМС (текст PAY на номер 2265) и через мобильное приложение.

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С ноября 2013 года "Мосэнергосбыт" проводит акцию "Черная метка", направленную на борьбу со злостными неплательщиками.

Сэкономить до 25% от суммы счета позволит установка многотарифных электросчетчиков. Замена 10 лампочек на энергосберегающие сократит потребление электричества до 800 кВт/год.

Многотарифные электросчетчики позволяют фиксировать расход энергии по тарифным зонам. Такие счетчики устанавливают в течение 20 – 30 минут.

Как экономить электроэнергию дома

Тем, кто хочет экономить электроэнергию, необходимо использовать технику с низким классом потребления энергии. Излишнее освещение не рекомендуется устанавливать в помещениях, в которых жильцы находятся редко. Это, например, коридор, туалет, ванная комната.

Экономить освещение помогут следующие приемы:

  • Отделка стен и потолка светлыми тонами (светлые поверхности отражают 70 – 80% света);
  • Комбинированное освещение с использование люстр и торшеров;
  • Установка светорегуляторов (уменьшает яркость света ламп).

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