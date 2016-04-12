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Вода

12 апреля 2016, 17:19

В ТиНАО за долги управляющих компаний отключили воду в 70 жилых домах

платежи вода коммуникации управляющие компании Дмитрий Набокин ТиНАО власти новости читателей долги ЖКХ

Фото: ТАСС/Сергей Карпов

В поселке Марьино и поселении Филимоновское 12 апреля власти отключали воду в 70 многоквартирных домах за долги управляющих компаний. Об этом m24.ru рассказал глава префектуры ТиНАО Дмитрий Набокин. Замглавы администрации Филимоновское Ольга Тимохина пояснила, отключение воды длилось не более полутора часов, сейчас диалог с УК ООО "Свит хоум" и ООО "Свит хоум регион" налажен.

"Воду отключали за задолженность, электричество отключать не будут. Сейчас мы будем принимать решение по УК, вплоть до лишения лицензии", – сказал Набокин.

Ранее жители поселка Филимоновское сообщили редакции m24.ru о том, что в 70 многоквартирных домах в ТиНАО отключили воду и планируют обесточить дома.

Замглавы администрации Филимоновское Ольга Тимохина пояснила m24.ru, что воду отключали из-за задолженности управляющих компаний, сейчас ее подача восстановлена. Она также добавила, что электроэнергию в домах не отключали и не планировали.

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Напомним, прецеденты, когда за долги управляющих компаний в жилых домах отключают коммуникации, в последнее время не редкость. В декабре прошлого года Мосэнергосбыт отключил электроснабжение лестничных клеток и лифтов в 25 многоквартирных домах города Воскресенск и Воскресенского района. Тогда же Мосэнерго полностью обесточил два подмосковных общежития.

Все пострадавшие дома находились под управлением УК "Жилсервис", ее общий долг перед энергетиками достиг 17,2 миллиона рублей. Также Мосэнергосбыт планировал обесточить лифты и подъезды 30 домов в Домодедово и Домодедовском районе из-за долгов управляющих компаний, сумма которых составляла около 40 миллионов рублей.

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