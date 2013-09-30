Две полосы проезжей части на Тверской сделают пешеходными

Фото: ИТАР-ТАСС

Департамент капитального ремонта объявил конкурс на разработку проекта пешеходных зон на Тверской улице и площади Революции.

Соответствующая заявка размещена на портале госзакупок.

Согласно документации, проезжую часть на Тверской хотят сузить на одну полосу в каждом направлении. Планируется разработать план расширения тротуаров, улучшения организации дорожного движения и комплексного благоустройства Театрального проезда от гостиницы "Москва" до гостиницы "Метрополь", а также Тверской улицы от Пушкинской до Манежной улицы.

Также подрядчик должен осуществить работы по укладке гранитной плитки, расширить тротуары на перекрестках, переходах и выездах из дворовых территорий, заменить дорожные знаки и создать безбарьерную среду для маломобильных групп граждан.

На реализацию проекта будет направлено более 32 миллионов рублей. Заявки принимаются до 31 октября, подведение итогов назначено на 7 ноября.

