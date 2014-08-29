В День города пройдет более 100 мероприятий для пенсионеров и инвалидов

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В центре Москвы в День города проведут более 100 мероприятий для маломобильных групп граждан, пенсионеров и многодетных семей. По оценкам префектуры, в них примут участие более 15 тысяч человек, сообщает пресс-служба префектуры ЦАО.

Кроме того, ко Дню города более 100 одиноких пенсионеров, инвалидов и ветеранов ЦАО получат более 2 тысяч патронажных социальных и социально-медицинских услуг. Более тысячи из них помогут убрать квартиры. Семьям с детьми-инвалидами, многодетным и малообеспеченным, бывшим несовершеннолетним узникам концентрационных лагерей, блокадникам Ленинграда подарят 1250 единиц бытовой техники, в том числе телевизоры, стиральные машины или холодильники. Нуждающимся москвичам подарят продуктовые наборы.

"Мы сделаем все, чтобы праздник был ярким, интересным и безопасным для всех жителей, независимо от возраста и состояния здоровья, - отметил префект ЦАО Москвы Виктор Фуер, - Для нас важно, чтобы инвалиды и ветераны, проживающие в центре Москвы, знали, что о них помнят и заботятся".

340 ветеранов войны и труда 6 сентября организуют накормят в кафе, ресторанах и столовых округа. Помимо этого работники социальных служб поздравят на дому более 11 тысяч подопечных центров соцобслуживания.

Всего на День города в центре Москвы пройдет 400 праздничных мероприятий. Так, библиотеки ЦАО подготовили обширную программу мероприятий. Здесь пройдут концерты, лекции, тематические фото-выставки, экскурсии, литературно-музыкальные вечера и многое другое.

6 сентября с 10.00 до 16.00 на Страстном бульваре у памятника Высоцкому состоится III-й Детско-юношеский фестиваль авторской песни "Юные москвичи – Дню города", а в парке "Таганский" пройдет акция для молодежи "Ты нужен Москве! Найди свое место. Открой свое дело".

Напомним, что в День города жители столицы смогут посетить более 200 праздничных площадок на улицах и площадях Москвы. На ВДНХ состоится большой праздник для детей, на Бульварном кольце накроют традиционный "Стол длиною в бульвар", а на Суворовской площади пройдет фестиваль благотворительных фондов "Добрая Москва". Столичный метрополитен 6 сентября будет работать до 2 часов ночи.

Главным событием этого дня станет акция "ЦАО – территория мира, дружбы, согласия". Она будет организована с 14.00 до 18.00 на территории Екатерининского парка в Мещанском районе.