Парковка у Ленинградского вокзала в зоне прибытия "Сапсанов" подорожала

Цены на одной из парковок у Ленинградского вокзала повысились в 3 раза

Парковка у западного фасада Ленинградского вокзала подорожала со 100 до 300 рублей в час. Об этом M24.ru сообщил пресс-секретарь дирекции железнодорожных вокзалов РЖД Дмитрий Писаренко.

По его словам, повышение цены коснулось только одной стоянки. Она находится с левой стороны, если стоять лицом к вокзалу. Парковка позволяет подъезжать автомобилям прямо к зоне посадки-высадки пассажиров поездов "Сапсан" и достаточно удобна для этой категории пассажиров. Но низкие тарифы на автостоянке приводили к огромному скоплению автомобилей. Особенно остро такая ситуация наблюдалась в декабре.

"К нам поступало огромное количество жалоб от граждан. Из-за приемлемой цены автомобилисты оставляли свои машины на весь день, а те, кто срочно нуждался в парковке, например, семьи с маленькими детьми, инвалиды, люди с гипсом на ноге и так далее, уже не могли максимально близко подъехать к "Сапсанам". Поэтому нами и было принято решение применить "выдавливающий” тариф. Эта мера позволит высвободить площадку и обеспечить более доступный подъезд к вокзалу", - рассказал Писаренко.

Он отметил, что на остальных стоянках Ленинградского и других вокзалов столицы тарифы не изменятся.

Как ранее сообщало M24.ru, перед Ленинградским вокзалом, где до реконструкции было довольно трудно найти место, чтобы оставить машину, организовали парковки почти на 250 машино-мест.

Напомним, на Курском, Ленинградском, Павелецком, Белорусском, Киевском, Рижском и Ярославском вокзалах парковка стоит 100 рублей за первый час. На Павелецком и Казанском вокзалах цена стоянки за час чуть больше - 150 рублей.