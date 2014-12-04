Форма поиска по сайту

Москва 24

Форма поиска по сайту

Город

04 декабря 2014, 17:23

В новой зоне платной парковки появится 19,5 тысячи парковочных мест

парковки платная парковка парковочные места

"Интервью": Вадим Юрьев рассказал о расширении зоны платной парковки

После ввода новой зоны платной парковки в городе появится еще 19,5 тысячи парковочных мест, рассказал в интервью телеканалу "Москва 24" руководитель "Центра организации дорожного движения" (ЦОДД) Вадим Юрьев.

Новая зона платной парковки заработает 25 декабря. В нее войдет 405 улиц между Садовым и Третьим транспортным кольцом, а также часть улиц, примыкающих к ТТК с внешней стороны.

"Новых парковочных мест будет 19514. При этом руководство города и лично Сергей Семенович уделяют внимание маломобильным группам. И более 10% мест, точнее 2150 мест, отойдет специально под маломобильные группы граждан. Потому что об их удобстве нам необходимо думать в первую очередь", - сказал Юрьев.

Он отметил, что в связи с расширением зоны платной парковки изменится схема дорожного движения. "Мы планируем, что в совокупности порядка 55 улиц перейдет в статус односторонних. Там, где мы считаем, что это полезно и повысит пропускную способность улиц. При этом все это будет происходить в несколько этапов", - подчеркнул глава ЦОДД. Полный список улиц, которые станут односторонними, можно посмотреть тут.

Как сообщало ранее сетевое издание M24.ru, 55 улиц между Садовым кольцом и ТТК станут односторонними. Это позволит организовать на них платные парковочные места с двух сторон, а также увеличить пропускную способность, пояснил он. Речь идет, в основном, о небольших переулках и проездах, соединяющих более крупные улицы.

Юрьев также рассказал, что в зоне платной парковки скорость движения выросла примерно на 13%.

"Более того, осенью 2014-го года мы видим, что усиливается поток транспорта, который едет через центр. Другие водители поняли, что там стало свободнее. Соответственно, мы фиксируем повышение пропускной способности этих магистралей", - отметил Юрьев.

Как изменится зона платной парковки

Напомним, первые платные парковки появились в Москве в конце 2012 года. С 1 июня 2013 платную зону расширили на все Бульварное кольцо, а в декабре распространили на районы Якиманка и Замоскворечье, а также на другие участки между Бульварным и Садовым кольцами. Со 2 июня 2014 года автовладельцы платят за парковку возле делового центра "Москва-Сити". С 1 августа 2014 года введена платная парковка в районах Хамовники, Арбат, Пресненский, Тверской и Дорогомилово.

Ссылки по теме

В пределах Бульварного кольца цена парковки составляет 80 рублей в час, между Бульварным и Садовым кольцом – 60 рублей, в зоне от Садового кольца до ТТК - 40 рублей в час. Жители платных районов могут получить резидентское разрешение на парковку за 3 тысячи рублей в год. Для гостей района есть возможность купить годовые и месячные абонементы. Месячный внутри Бульварного кольца стоит 16 тысяч рублей, внутри Садового - 12 тысяч, за Садовым - 8 тысяч

Новая зона платной парковки заработает 25 декабря. В нее войдет 405 улиц между Садовым и Третьим транспортным кольцом, а также часть улиц, примыкающих к ТТК с внешней стороны. Парковка на них будет также стоить 40 рулей за час. Прием заявлений на резидентные разрешения был открыт с 8 октября.

Сюжет: Платные парковки в Москве

© 2012 – 2022

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать