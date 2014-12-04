В новой зоне платной парковки появится 19,5 тысячи парковочных мест

"Интервью": Вадим Юрьев рассказал о расширении зоны платной парковки

После ввода новой зоны платной парковки в городе появится еще 19,5 тысячи парковочных мест, рассказал в интервью телеканалу "Москва 24" руководитель "Центра организации дорожного движения" (ЦОДД) Вадим Юрьев.

Новая зона платной парковки заработает 25 декабря. В нее войдет 405 улиц между Садовым и Третьим транспортным кольцом, а также часть улиц, примыкающих к ТТК с внешней стороны.

"Новых парковочных мест будет 19514. При этом руководство города и лично Сергей Семенович уделяют внимание маломобильным группам. И более 10% мест, точнее 2150 мест, отойдет специально под маломобильные группы граждан. Потому что об их удобстве нам необходимо думать в первую очередь", - сказал Юрьев.

Он отметил, что в связи с расширением зоны платной парковки изменится схема дорожного движения. "Мы планируем, что в совокупности порядка 55 улиц перейдет в статус односторонних. Там, где мы считаем, что это полезно и повысит пропускную способность улиц. При этом все это будет происходить в несколько этапов", - подчеркнул глава ЦОДД. Полный список улиц, которые станут односторонними, можно посмотреть тут.

Как сообщало ранее сетевое издание M24.ru, 55 улиц между Садовым кольцом и ТТК станут односторонними. Это позволит организовать на них платные парковочные места с двух сторон, а также увеличить пропускную способность, пояснил он. Речь идет, в основном, о небольших переулках и проездах, соединяющих более крупные улицы.

Юрьев также рассказал, что в зоне платной парковки скорость движения выросла примерно на 13%.

"Более того, осенью 2014-го года мы видим, что усиливается поток транспорта, который едет через центр. Другие водители поняли, что там стало свободнее. Соответственно, мы фиксируем повышение пропускной способности этих магистралей", - отметил Юрьев.

Как изменится зона платной парковки

Напомним, первые платные парковки появились в Москве в конце 2012 года. С 1 июня 2013 платную зону расширили на все Бульварное кольцо, а в декабре распространили на районы Якиманка и Замоскворечье, а также на другие участки между Бульварным и Садовым кольцами. Со 2 июня 2014 года автовладельцы платят за парковку возле делового центра "Москва-Сити". С 1 августа 2014 года введена платная парковка в районах Хамовники, Арбат, Пресненский, Тверской и Дорогомилово.

В пределах Бульварного кольца цена парковки составляет 80 рублей в час, между Бульварным и Садовым кольцом – 60 рублей, в зоне от Садового кольца до ТТК - 40 рублей в час. Жители платных районов могут получить резидентское разрешение на парковку за 3 тысячи рублей в год. Для гостей района есть возможность купить годовые и месячные абонементы. Месячный внутри Бульварного кольца стоит 16 тысяч рублей, внутри Садового - 12 тысяч, за Садовым - 8 тысяч

Новая зона платной парковки заработает 25 декабря. В нее войдет 405 улиц между Садовым и Третьим транспортным кольцом, а также часть улиц, примыкающих к ТТК с внешней стороны. Парковка на них будет также стоить 40 рулей за час. Прием заявлений на резидентные разрешения был открыт с 8 октября.