Эксперты поддержали расширение зоны платной парковки

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С 1 августа в столице начала работу новая зона платной парковки, в которую вошли улицы в пределах Третьего транспортного кольца. Час использования машино-места обойдется водителям в 40 рублей. Инициативу расширения платной парковки поддержали эксперты и москвичи, сообщает телеканал "Москва 24".

"Такие правила игры приняты во всем мире. Если ты хочешь парковаться - за это нужно платить. Сейчас есть разумные, на мой взгляд, инициативы: люди предлагают сделать парковку ночью бесплатной, чтобы это не выглядело как собирание денег, а имело отношение к регулированию движения", - сказал руководитель отдела спецпроектов телеканала "Автоплюс" Павел Федоров. Он добавил, что деньги от платной парковки, поступающие в бюджет города, помогают и дальше развивать транспортную инфраструктуру столицы.

Аналитик экспертного центра Probok.net Никита Полянский отметил, что поддерживает расширение зоны платной парковки. "Это пойдет на пользу городу и позволяет упорядочивать движение в центре. Расширение до ТТК - вполне разумная мера со стороны столичного правительства", - отметил эксперт. Полянский также добавил, что тариф, выбранный столичными властями - 40 рублей в час, - будет вполне умеренным для новой зоны.

Парковка внутри ТТК будет стоить 40 рублей в час

По мнению горожан, введение платной парковки является нормальной практикой, которая распространена по всему миру. В интервью телеканалу "Москва 24" москвичи отметили, что на информационных щитах в зоне платной парковки размещена все информация о правилах и способах оплаты парковки. Кроме того, в зоне платной парковки работают волонтеры, которые помогут москвичам разобраться в нововведении.

В пятницу платные парковочные места появились еще более чем на 150 улицах внутри Третьего транспортного кольца в районах Хамовники, Арбат, Пресненский, Тверской и Дорогомилово. Полный список смотрите на сайте parking.mos.ru.

Оплатить стоянку можно несколькими способами: для оплаты с помощью SMS надо отправить сообщение на короткий номер 7757 с текстом: номер парковки*номер автомобиля*количество часов. При этом можно использовать только кириллицу, латинский алфавит система не распознает.

Кроме того, можно воспользоваться паркоматами. Они принимают банковские и скретч-карты номиналом 500 и 1000 рублей, которые можно купить в салонах связи, киосках "Роспечати" и отделениях "Почты России". Также оплатить парковку можно наличными через терминал QIWI и с помощью электронного кошелька VisaQiwiWallet. Но самый популярный у москвичей способ - мобильное приложение "Парковки Москвы". Ожидается присоединение к системе и "Сбербанка".