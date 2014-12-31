Главной площадкой празднования Нового года станет Тверская улица

Тверская улица станет главной площадкой празднования Нового года

Центральными площадками празднования Нового года в столице станут улица Тверская и Манежная площадь. Об этом сообщает пресс-служба департамента культуры.

"С 22.00 до 02.00 на Тверской пройдет "Новогодняя дисконочь". Праздничное настроение создадут карнавальные платформы, уличные танцоры, ритмы рок-н-ролла и диско, а также тонны конфетти, серпантинов и бенгальских огней", - пояснили в департаменте культуры.

На Тверской улице и Манежной площади будут работать три тематические диско-платформы с диджеями.

Перед Новым годом на экранах будут транслировать праздничные обращения президента Владимира Путина и мэра Москвы Сергея Собянина.

Напомним, новогодние дисконочи пройдут также в парке "Кузьминки" и "Сокольники". На ВДНХ пройдет специальное шоу с детскими спектаклями и рождественскими ярмарками. Здесь можно будет попробовать традиционные новогодние угощения. А на Театральной площади выступит арт-группа "Мейделех", состоящая из трех вокалисток и пяти музыкантов.

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