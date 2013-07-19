Для Сада "Эрмитаж" разработали новый логотип

Логотип Сада "Эрмитаж". Фото: www.mosgorsad.ru

В пятницу, 19 июля, сад "Эрмитаж" представил свой новый логотип. Фирменный стиль для парка разработала Студия Артемия Лебедева.

"Официальный логотип сада "Эрмитаж"-это знак в стиле ар-деко, изображающий букет пионов,в который вписано название сада", - говорится в сообщении пресс-службы сада "Эрмитаж".

Уточняется, что в дополнение к основному логотипу студия разработала тематические версии логотипа для разных видов активности или мероприятий, проводимых в саду.