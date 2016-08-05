Дмитрий Аленичев уволен с поста главного тренера "Спартака"

Дмитрий Аленичев покинул пост главного тренера ФК "Спартак"

Главный тренер московского футбольного клуба "Спартак" уволен со своего поста. Об этом сообщает официальный сайт "красно-белых".

До назначения нового главного тренера команды обязанности Аленичева будет исполнять Массимо Каррера. По информации "Спорт-Экспресса", велика вероятность, что руководство московского клуба вновь вернется к кандидатуре Курбана Бердыева, который в настоящее время возглавляет "Ростов".

В четверг "красно-белые" досрочно завершили выступление в Лиге Европы. Столичный клуб потерпел домашнее поражение от кипрского клуба АЕК из Ларнаки – 0:1. После проигрыша Аленичев взял на себя ответственность за вылет из еврокубков.