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Новости спорта

05 августа 2016, 17:45

Дмитрий Аленичев уволен с поста главного тренера "Спартака"

отставки Спартак Дмитрий Аленичев новости спорта

Дмитрий Аленичев покинул пост главного тренера ФК "Спартак"

Главный тренер московского футбольного клуба "Спартак" уволен со своего поста. Об этом сообщает официальный сайт "красно-белых".

До назначения нового главного тренера команды обязанности Аленичева будет исполнять Массимо Каррера. По информации "Спорт-Экспресса", велика вероятность, что руководство московского клуба вновь вернется к кандидатуре Курбана Бердыева, который в настоящее время возглавляет "Ростов".

В четверг "красно-белые" досрочно завершили выступление в Лиге Европы. Столичный клуб потерпел домашнее поражение от кипрского клуба АЕК из Ларнаки – 0:1. После проигрыша Аленичев взял на себя ответственность за вылет из еврокубков.

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