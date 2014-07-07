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Новости культурного мира

07 июля 2014, 13:03

Оперная певица Елена Образцова отмечает юбилей

опера Елена Образцова

Елена Образцова. Фото: ИТАР-ТАСС

В понедельник, 7 июля, отмечает юбилей оперная певица, актриса и педагог Елена Образцова. Народной артистке СССР исполняется 75 лет.

Образцова родилась в 1939 году в Ленинграде в семье инженера и конструктора. Пережила блокаду родного города в Великую Отечественную войну.

Пела в детском хоре, училась в музыкальной школе в Таганроге, в Ростовском музыкальном училище. Будучи студенткой консерватории, дебютирована на сцене Большого театра, исполнив партию Марины Мнишек в опере Мусоргского "Борис Годунов".

В 1964 году окончила консерваторию имени Римского-Корсакова в Петербурге (тогда еще Ленинграде). В том же году стала солисткой Большого театра. Во время гастролей Большого на сцене миланского Ла Скала Образцова очень понравилась итальянской публике. В дальнейшем певица не раз исполняла главные партии на сцене театра.

Елена Образцова снималась в фильме Франко Дзеффирелли "Сельская честь". В 1970-х годах мировая оперная звезда преподавала в МГК имени Чайковского, в 1984 году стала профессором. Также Образцова выступала в качестве оперного режиссера.

В настоящее время именинница руководит петербургским культурным центром, названным в ее честь. Также она преподает в Токийской музыкальной академии.

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