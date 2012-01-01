Эксперт Чернышев: число объявлений о пропаже питомцев вырастает втрое перед Новым годом

Количество объявлений о пропаже домашних животных на фоне новогодних фейерверков увеличивается в разы, рассказали эксперты. По их словам, чаще всего от хозяев убегают собаки, которые пугаются громких звуков. В материале Москвы 24 рассказываем, как уберечь питомцев от беды.
Грохот громче лая
Количество сообщений о пропаже или нахождении на улице домашних животных в России резко возрастает в 20-х числах декабря, рассказали Москве 24 в сервисе поиска домашних питомцев Pet911. По данным экспертов, если в обычные дни ежедневно появляется порядка 300 подобных объявлений, то в сопровождающиеся салютами новогодние праздники это число увеличивается до 1 000.
80% потерянных животных – собаки: они обладают хорошим слухом и остро реагируют на громкие, резкие и неожиданные звуки, объясняют эксперты. Взрывы петард или грохот салютов могут вызывать у них инстинктивный страх. Кроме того, шум и толпа часто провоцируют дополнительную тревожность.
Стресс может возникнуть и на фоне множества неизвестных запахов. Помимо прочего, собаке бывает сложно контролировать многочисленные движущиеся объекты и общий хаос, объяснили специалисты.
Защитить братьев меньших
Чтобы питомец не попал в стрессовую ситуацию и не сбежал от хозяев, специалисты рекомендуют в первую очередь избегать мест с большим скоплением людей. Лучше выводить животное на прогулку в тихое время суток, когда на улице меньше толп и автомобилей. Идеальное время – раннее утро или поздний вечер.
Кроме того, эксперты посоветовали плавно приучать питомца к резким и громким звукам.
Если собака ведет себя спокойно при громких звуках, ее необходимо поощрять лакомствами и похвалой. Благодаря таким правилам она начнет ассоциировать шум с позитивным опытом, объяснили специалисты.
Кроме того, выгуливать питомца лучше на коротком поводке. Как заметили в сервисе, это даст владельцу больше контроля и позволит быстро среагировать на эмоцию животного.
"Если внезапно начинается громкий шум (например, салют), быстро, но спокойно уведите собаку в сторону или найдите укрытие", – рассказали эксперты.
Также рекомендуется всегда носить с собой воду, поскольку стресс может вызвать у собаки обезвоживание. Немного жидкости поможет собаке успокоиться.
Вместе с этим лучше держать при себе успокоительные для животных: это необходимо в ситуациях, когда питомец переживает особенно сильный стресс или беспокойство. Но перед применением препаратов необходимо проконсультироваться с ветеринаром, подчеркнули эксперты.