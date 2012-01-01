Эксперт Чернышев: число объявлений о пропаже питомцев вырастает втрое перед Новым годом

Количество объявлений о пропаже домашних животных на фоне новогодних фейерверков увеличивается в разы, рассказали эксперты. По их словам, чаще всего от хозяев убегают собаки, которые пугаются громких звуков. В материале Москвы 24 рассказываем, как уберечь питомцев от беды.

Грохот громче лая

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Количество сообщений о пропаже или нахождении на улице домашних животных в России резко возрастает в 20-х числах декабря, рассказали Москве 24 в сервисе поиска домашних питомцев Pet911. По данным экспертов, если в обычные дни ежедневно появляется порядка 300 подобных объявлений, то в сопровождающиеся салютами новогодние праздники это число увеличивается до 1 000.

80% потерянных животных – собаки: они обладают хорошим слухом и остро реагируют на громкие, резкие и неожиданные звуки, объясняют эксперты. Взрывы петард или грохот салютов могут вызывать у них инстинктивный страх. Кроме того, шум и толпа часто провоцируют дополнительную тревожность.



Андрей Чернышев основатель сервиса Для собаки, которая привыкла к спокойной и знакомой обстановке дома или в парке, неожиданное попадание в среду с высоким уровнем шума и активности может стать стрессом. Она может почувствовать, что ей грозит опасность, из-за невозможности прогнозировать действия окружающих, даже если этот страх иллюзорен. Поэтому у питомцев появляется желание спрятаться или убежать.

Стресс может возникнуть и на фоне множества неизвестных запахов. Помимо прочего, собаке бывает сложно контролировать многочисленные движущиеся объекты и общий хаос, объяснили специалисты.

Защитить братьев меньших

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий

Чтобы питомец не попал в стрессовую ситуацию и не сбежал от хозяев, специалисты рекомендуют в первую очередь избегать мест с большим скоплением людей. Лучше выводить животное на прогулку в тихое время суток, когда на улице меньше толп и автомобилей. Идеальное время – раннее утро или поздний вечер.

Кроме того, эксперты посоветовали плавно приучать питомца к резким и громким звукам.



эксперты сервиса по поиску животных Тренируйте собаку с помощью воздушных шариков. Лопая их во время игры, животные постепенно привыкают к хлопкам.

Если собака ведет себя спокойно при громких звуках, ее необходимо поощрять лакомствами и похвалой. Благодаря таким правилам она начнет ассоциировать шум с позитивным опытом, объяснили специалисты.

Кроме того, выгуливать питомца лучше на коротком поводке. Как заметили в сервисе, это даст владельцу больше контроля и позволит быстро среагировать на эмоцию животного.

"Если внезапно начинается громкий шум (например, салют), быстро, но спокойно уведите собаку в сторону или найдите укрытие", – рассказали эксперты.

Также рекомендуется всегда носить с собой воду, поскольку стресс может вызвать у собаки обезвоживание. Немного жидкости поможет собаке успокоиться.

Вместе с этим лучше держать при себе успокоительные для животных: это необходимо в ситуациях, когда питомец переживает особенно сильный стресс или беспокойство. Но перед применением препаратов необходимо проконсультироваться с ветеринаром, подчеркнули эксперты.