Вам сообщение: как россиян будут оповещать о мобилизации по СМС

В Минобороны РФ предложили оповещать россиян о призыве по мобилизации через СМС-сообщения. Текст соответствующего документа опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. Рассказываем подробности, как будет работать обсуждаемое нововведение.



Модернизация системы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Россиян могут начать информировать о призыве по мобилизации через СМС-уведомления, такой подход предложен в проекте постановления Минобороны РФ. Сообщения также будут приходить на портал "Госуслуги" и в личный кабинет налогоплательщика. При этом саму повестку направят в бумажном виде и продублируют в электронной форме в специальный общедоступный единый реестр.

Нововведения помогут уменьшить сроки оповещения и повысить его качество, говорится в пояснительной записке к проекту постановления. Выделять дополнительные деньги на организацию новых форм информирования граждан о повестке не нужно, отметили в Минобороны.

Ранее ведомство предложило ставить и снимать граждан с воинского учета без личной явки в военкомат. Уведомления об этом планируют рассылать через "Госуслуги". Личная явка в военкомат потребуется для медосмотра и внесения изменений в документы воинского учета. Оповещать об этом будут через вручение бумажных повесток лично или заказным письмом по почте, а также в электронном формате на портале "Госуслуги". В первых двух случаях она будет считаться полученной по прошествии семи дней с даты размещения в реестре.

Глава Минцифры Максут Шадаев сообщил, что единый реестр воинского учета планируют запустить к началу осеннего призыва. Полностью он должен заработать только к 1 января 2025 года.



"СМС – это не повестка"

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов пояснил, что СМС о призыве по мобилизации не будет юридически приравниваться к повесткам. Поэтому те, кто по разным причинам не получил сообщение, не понесут за это никакой ответственности, подчеркнул парламентарий.





Андрей Картаполов глава комитета Госдумы по обороне СМС – это не повестка. Это всего-навсего оповещение о том, что повестка сформирована.

По словам Картаполова, утвержденного варианта текста СМС-оповещения пока нет. Он предположил, что в сообщении будет сказано примерно следующее: "Уважаемый Иван Иванович, для вас в реестре военнообязанных сформирована повестка, просьба ознакомиться с ней на "Госуслугах". Также Картаполов прокомментировал опасения, что россиянам начнут рассылать фейковые СМС о мобилизации. По его словам, власти разрабатывают меры, чтобы обезопасить граждан от мошенников.

"Правительство работает над тем, как защитить повестки и как они должны выглядеть, чтобы человек четко понимал: он получил настоящую СМС, или эта СМС фейковая", – пояснил депутат.

Модернизация системы оповещения о призыве не говорит о том, что ведется подготовка к новой волне мобилизации, подчеркнул в беседе с изданием "Подъем" член комитета Госдумы по обороне Виктор Соболев. Также парламентарий призвал не бояться фейковых СМС-рассылок о призыве. "Единственная цель мошенников – вымогать деньги, мошенников там не будет 100%. Если получил СМС и в чем-то сомневаешься, зайди в военкомат и спроси, там все ответят как есть", – заявил он.

Зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов в разговоре с "Лентой.ру" подчеркнул, что оповещение по СМС является "абсолютно нормальной практикой". Он отметил, что техническая инфраструктура готова к подобной рассылке.

