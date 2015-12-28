Тестирование по истории России на тройку написали 42% десятиклассников

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Более 40 процентов столичных десятиклассников, участвовавших в тематической диагностике по истории России в декабре, написали тестирование на тройку. Об этом говорится в докладе методиста Московского центра качества образования по истории и обществознанию Ольги Кишенковой.

"На двойку написали работу 9 процентов участников, на тройку – 42 процента, на четверку – 37 процентов, на пятерку – 12 процентов", – передает Агентство "Москва" со ссылкой на документ.

В общей сложности эту работу писали 13 тысяч 450 десятиклассников из 678 классов. Тестирование должно было проверить уровень знаний 10-классников по теме "Воинская слава России".

Почти половина участников географического диктанта, который впервые прошел по всей стране 1 ноября, написали его на двойку. В среднем по России участники проекта набрали по 55 баллов, то есть заработали оценку "три".

При этом значительная их часть указала географию как профессиональную сферу деятельности или отнесла себя к активным туристам. Высшую оценку в 100 баллов получил 1 процент от общего числа участников.

Ранее m24.ru сообщало, что 95 процентов российских школьников получили зачет по итоговому сочинению. Всего работу написали 630 тысяч старшеклассников. 53 процента московских школьников посвятили свои сочинения теме любви, второе место по популярности занимает вопрос жизненного пути.

17 процентов столичных выпускников выбрали тему "Что дом может рассказать о своем хозяине?", 6 процентов рассуждали о чтении литературных произведений и три процента написали работу по теме "Когда хочется остановить мгновение?".