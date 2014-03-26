В столичных колледжах школьников научать печь блины и готовить роллы

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В московских колледжах 29 марта пройдут мастер-классы по приготовлению роллов, созданию конфетных букетов и выпечке фирменных блинов, сообщает пресс-служба департамента образования столицы.

В рамках проекта "Профессиональная среда" колледж сферы услуг №3 приглашает школьников и их родителей посетить "Блинную мастерскую", где научат выпекать блины с разными начинками. В пряничном городе мастеров пройдет занятие по созданию домиков из пряников. В колледже также научат украшать шоколадные фигуры кондитерским гелем и проведут мастер-класс по созданию букетов из конфет.

В этот же день в Технологическом колледже №28 состоится мастер-класс по приготовлению блюд корейской кухни, где покажут процесс приготовления сырокопченых изделий. Гости колледжа также научаться готовить по технологии знаменитого итальянского повара Джейми Оливера, а также как украшать обеденный стол и делать грамотную сервировку.

При этом у всех участников проекта "Профессиональная среда" будет возможность приготовить различные блюда самостоятельно. Ознакомиться с расписанием мероприятий и записаться на них можно на сайте проекта.

Напомним, что проект "Профессиональная среда" стартовал по инициативе департамента образования в октябре 2013 года. Он направлен на знакомство школьников с прикладными специальностями и создание условий для общения между колледжами и школами Москвы.