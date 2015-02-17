МЭСИ присоединят к РЭУ имени Плеханова

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Московский государственный университет экономики, статистики и информатики (МЭСИ) присоединят к Российскому экономическому университету имени Плеханова. На базе двух вузов появится экономический исследовательский университет, сообщает пресс-служба Минобрнауки.

Ранее c обращениями об объединении вузов в Минобрнауки обратились ученые советы институтов. Так, в обращении РЭУ имени Плеханова указывалось, что на базе двух образовательных организаций создадут ведущий экономический исследовательский университет.

"Такое решение позволит усилить общий потенциал", – отметила ректор МЭСИ Наталья Тихомирова.

Теперь Министерство образования возьмет на контроль вопрос обеспечения прав студентов и преподавателей обоих вузов при проведении их реорганизации.

Ранее комиссия Минобрнауки России единогласно одобрила слияние еще ряда вузов. В частности, была поддержана инициатива МГГУ имени М.А. Шолохова о присоединении к МПГУ. В Минобранауке отметили, что это повысит конкурентоспособность и финансовую устойчивость создающегося вуза.

До этого руководство МГГУ имени Шолохова предложило главе Минобрнауки Дмитрию Ливанову объединить вуз с Московским педагогическим государственным университетом. Об этом говорилось в письме, размещенном на сайте МГГУ.

"Данная инициатива, безусловно, может иметь исключительно позитивный эффект, поскольку объединение интеллектуальных ресурсов двух ведущих педагогических вузов страны, ведущих научных школ в данной области будет способствовать развитию создающегося вуза", – говорится в сообщении министерства образования.

В пресс-службе отметили, что создание такого рода опорного вуза с учетом сохранения ведущего преподавательского состава позволит также повысить конкурентоспособность вуза и его финансовую устойчивость. Кроме того, в ведомстве пояснили, что решение о такой реорганизации принимается специальной комиссией Минобрнауки России по итогам комплексного анализа их деятельности.

В свою очередь, в МГГУ им. Шолохова считают, что новый объединенный университет может сосредоточиться на развитии педагогики и исследований, связанных с образованием, а также на "новых технологиях работы с молодежью".

Напомним, 12 января стало известно, что Московский государственный машиностроительный университет (МАМИ) и Московский государственный индустриальный университет будут реорганизованы. Согласно приказу, размещенному на сайте Минобрнауки, МГИУ станет структурным подразделением МАМИ.