В Московском суворовском училище открыли Аллею Героев

Фото: ИТАР-ТАСС

В Московском суворовском училище состоялась церемония открытия Аллеи Героев, сообщает ИТАР-ТАСС. Через месяц училище будет отмечать 70-летие со дня основания.

В церемонии принял участие начальник управления кадров Минобороны России Виктор Горемыкин. Он заявил, что девять выпускников училища были удостоены звания Героя Советского Союза и Героя России. Их имена увековечены на Аллее Героев. Горемыкин подчеркнул, что в суворовском училище за 70 лет "получили путевку в жизнь более 12 тысяч воспитанников".

Отметим, что выпускниками училища являются экс-министр иностранных дел России Игорь Иванов, Герой России полковник Сергей Шаврин и музыкант Стас Намин.

Училище располагается по адресу Извилистый проезд, дом 11 (станция метро "Бабушкинская"). Однако изначально учебное заведение находилось рядом со станцией метро "Фили".