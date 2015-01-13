Форма поиска по сайту

Москва 24

Форма поиска по сайту

13 января 2015, 08:23

Цена на нефть упала до пятилетнего минимума

нефть цены на нефть

Фото: ТАСС

Цены на нефть продолжают свое падение на биржах мира. Во вторник цена на нефть эталонной марки Brent достигла 46,42 доллара за баррель, что является самым низким показателем с марта 2009 года.

Что касается нефти марки WTI (легкая нефть, которая добывается в Техасе), то ее стоимость снизилась до 45,43 доллара за баррель, что также стало многолетним минимумом.

По итогам прошлого года цена на "черное золото" снизилась более чем в два раза. В июне 2014 года цены на нефть достигали 116 долларов.

Впрочем, участники рынка уверены, что в скором будущем ситуация изменится и цены пойдут вверх. Однако эксперты считают, что в течение года цены на Brent не превысят 70 долларов за баррель.

Отметим, что нефть Brent добывается в Северном море и по своим качествам считается эталонной маркой, несмотря на то, что количество добываемой нефти этой марки относительно невелико. В России основными марками "черного золота" являются Urals и Siberian Light, цена на которые ниже, чем на Brent.

© 2012 – 2022

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать