Цена на нефть упала до пятилетнего минимума

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Цены на нефть продолжают свое падение на биржах мира. Во вторник цена на нефть эталонной марки Brent достигла 46,42 доллара за баррель, что является самым низким показателем с марта 2009 года.

Что касается нефти марки WTI (легкая нефть, которая добывается в Техасе), то ее стоимость снизилась до 45,43 доллара за баррель, что также стало многолетним минимумом.

По итогам прошлого года цена на "черное золото" снизилась более чем в два раза. В июне 2014 года цены на нефть достигали 116 долларов.

Впрочем, участники рынка уверены, что в скором будущем ситуация изменится и цены пойдут вверх. Однако эксперты считают, что в течение года цены на Brent не превысят 70 долларов за баррель.

Отметим, что нефть Brent добывается в Северном море и по своим качествам считается эталонной маркой, несмотря на то, что количество добываемой нефти этой марки относительно невелико. В России основными марками "черного золота" являются Urals и Siberian Light, цена на которые ниже, чем на Brent.