Движение трамваев на юге Москвы изменится в выходные

Движение трамваев в ЮАО изменится

В выходные, 20 и 21 декабря, изменится движение трамваев на юге Москвы. Причина в реконструкции путей на улице Нагатинская, сообщает телеканал "Москва 24".

Как сообщила пресс-служба "Мосгортранс", трамваи не будут ходить на участке от района Нагатино до станции метро "Нагатинская".

При этом маршрут № 35 проследует до конечной станции "Нижние Котлы", №47 - от метро "Нагатинская" до Балаклавского проспекта, а трамвай №47к в выходные ходить не будет.

Для удобства пассажиров вдоль закрытого участка организуют движение автобуса № 047.